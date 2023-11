Documental sobre el gasoducto Néstor Kirchner llega al festival de Mar del Plata

El documental estuvo a cargo de Gianfranco Quattrini, director, guionista y productor. “La intención ha sido retratar esta experiencia, que transforma al país y pone un ángulo importante para todos nosotros, mostrando cómo ese gran cambio que nos afecta a todos se construye a partir de personas comunes como vos y vos, que se comprometen con un proyecto y unidos pueden hacer algo extraordinario”, comentó el documentalista.

El proyecto, planificado, impulsado y supervisado por Energía Argentina (ex Enarsa) permitió ahorrar más de u$s 500 millones de dólares en importaciones de energía, cifra que podrá alcanzar entre u$s 2.500 y 4.000 millones, según estimaciones de la Secretaria de Energía, lo que contribuirá a mejorar la balanza de pagos y la disponibilidad de divisas.

Actualmente, el gasoducto transporta 11 millones de m3/día, y con la incorporación de las plantas compresoras de Salliqueló y Tratayén, podrá transportar 21 millones de m3/día.