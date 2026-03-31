El galón a u$s4: los estadounidenses sienten el impacto de la guerra a la hora de cargar combustible + Seguir en









Los precios de los combustibles alcanzaron su nivel más alto desde la guerra entre Rusia y Ucrania. Consumidores y empresas sufren el mayor costo de vida.

Los precios más altos de la gasolina están afectando a consumidores y empresas, mientras muchos hogares siguen enfrentando mayores presiones por el costo de vida. AFP

Los precios de la gasolina en Estados Unidos superaron un promedio de cuatro dólares por galón (unos 3,8 litros) por primera vez desde 2022, mientras los precios del combustible siguen disparándose en todo el mundo durante la guerra con Irán. El precio del barril de petróleo se mantiene en la línea de los u$s100 por barril, y hay quienes creen que podría hasta duplicarse.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según el club automovilístico AAA, el promedio nacional de un galón de gasolina corriente es ahora de 4,02 dólares —más de un dólar por encima de lo que costaba antes de que comenzara la guerra. La última vez que los conductores en Estados Unidos pagaron colectivamente tanto en las gasolineras fue hace casi cuatro años, tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

El precio es un promedio nacional, lo que significa que los conductores en algunos estados han estado pagando bastante más de cuatro dólares por galón desde hace tiempo.

Desde que Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra conjunta contra Irán el 28 de febrero, el costo del petróleo crudo —el principal componente de la gasolina— se ha disparado y ha oscilado con rapidez. Esto se debe a que el conflicto ha provocado profundas interrupciones en la cadena de suministro y recortes por parte de grandes productores de petróleo en todo Medio Oriente.

Los precios más altos de la gasolina están afectando a consumidores y empresas, mientras muchos hogares siguen enfrentando mayores presiones por el costo de vida. Y, a medida que los conductores pagan más para cubrir necesidades como la gasolina, muchos podrían verse obligados a recortar sus presupuestos en otros campos.