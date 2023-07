Integración energética con Brasil: Flavia Royon se reunió con el gobernador de Río Grande do Sul

“En septiembre vamos a licitar Salliquieló-San Jerónimo, lo que va a posibilitar que tengamos saldos exportables a través de Uruguayana, un aspecto de interés estratégico para Brasil”, afirmó Flavia Royon y agregó que otra posibilidad de vinculación con Brasil pasa por la conexión por la zona Sur, que se habilitará a partir de la concreción del segundo tramo del Gasoducto.

Hoy, el sector energético argentino está cambiando gracias a la puesta en funcionamiento del GPNK, que posibilita un aumento de la capacidad de evacuación de Vaca Muerta. Con la reversión del norte, próxima a licitarse, se podrá transportar este gas a Brasil a través de Bolivia. pic.twitter.com/PWUnpwaGDy — Flavia Royon (@FlaviaRoyon) July 28, 2023

Santiago Cafiero recibió al Gobernador de Río Grande do Sul

El canciller argentino, Santiago Cafiero, se reunió este viernes con Eduardo Leite y Daniel Scioli, con quienes analizó el comercio bilateral entre ambos países y el abordaje energético estratégico en común. Junto a ellos estuvo, la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales Cecilia Todesca y el embajador de Brasil en Argentina, Julio Bitelli.

Los funcionarios remarcaron la relación económica entre ambas naciones, destacando la participación de productos e insumos con valor agregado y la complementariedad de las industrias, sobre todo la automotriz. También se mencionó los avances de infraestructura del gasoducto Presidente Néstor Kirchner, obra fundamental en la región para el autoabastecimiento energético y la generación de excedentes que puedan ser destinados al Brasil.

En la reunión también se señaló la participación de la Cancillería argentina en el Malbec World Day, de la que participaron 11 bodegas argentinas, la futura Misión Comercial de Alimentos al Sur de Brasil y los intercambios de turismo y gastronomía.

La relación comercial de Argentina con Río Grande do Sul

La importancia de Río Grande do Sul para nuestro país trasciende la cuestión fronteriza. La provincia cuenta con con 11,3 millones de habitantes y un ingreso per cápita por encima de la media nacional. Además, es un distrito estratégico por la fluidez y el caudal comercial, siendo el principal destino de las exportaciones argentinas.

En materia de inversiones existen más de 15 empresas brasileñas de Rio Grande do Sul con inversiones e intereses en el país en sectores como textiles, automotor y alimentos. Al mismo tiempo, la provincia fue la séptima mayor exportadora de Brasil en el primer semestre del 2023, siendo líder en la producción de tabaco y carne aviar, destinando a la Argentina un 6% del total de sus ventas.

Río Grande do Sul fue la principal provincia destino de las exportaciones argentinas a Brasil, al mismo tiempo que fue el primer origen de las importaciones brasileras en nuestro país (19% de la participación). En el primer semestre del año, la balanza bilateral registró superávit para nuestro país por U$S 697 millones, mientras que las exportaciones argentinas hacia Rio Grande do Sul fueron de U$S 1.295 millones, con incremento interanual del 8%.