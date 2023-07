Para ampliar el superávit bilateral argentino, Sergio Massa recibió al gobernador de Río Grande Do Sul

Sergio Massa y Daniel Scioli junto al gobernador de Río Grande Do Sul.

Con la renegociación del acuerdo con el FMI como principal objetivo de gestión en el corto plazo, y mientras sostiene la agenda de campaña en las provincias argentinas , Sergio Massa recibió al gobernador de Río Grande do Sul , Eduardo Leite , junto al embajador argentino en Brasil , Daniel Scioli , y el embajador brasileño en Argentina , Julio Bitelli .

La importancia de Río Grande do Sul para nuestro país trasciende la cuestión fronteriza. La provincia cuenta con con 11,3 millones de habitantes y un ingreso per cápita por encima de la media nacional. Además, es un distrito estratégico por la fluidez y el caudal comercial, siendo el principal destino de las exportaciones a rgentinas .

En materia de inversiones existen más de 15 empresas brasileñas de Rio Grande do Sul con inversiones e intereses en el país en sectores como textiles, automotor y alimentos. Al mismo tiempo, la provincia fue la séptima mayor exportadora de Brasil en el primer semestre del 2023, siendo líder en la producción de tabaco y carne aviar , destinando a la Argentina un 6% del total de sus ventas.

Fue en ese marco que Sergio Massa recibió en el Palacio de Hacienda a Eduardo Leite, con quien analizó los acuerdos de integración comercial, energética y de infraestructura con ese estado brasileño. En el primer semestre del año, la balanza bilateral registró superávit para nuestro país por U$S 697 millones, mientras que las exportaciones argentinas hacia Rio Grande do Sul fueron de U$S 1.295 millones, con incremento interanual del 8%.