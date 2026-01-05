La Autoridad Regulatoria Nuclear aprobó una nueva estructura organizativa + Seguir en









Mediante la Resolución 747/2025, la Autoridad Regulatoria Nuclear oficializó cambios en su esquema de funcionamiento y derogó la estructura vigente desde 2015, sin incremento de unidades organizativas.

La resolución también deroga la Resolución del Directorio N° 517/2015, que hasta ahora regía la estructura organizativa del organismo. ARN

La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) aprobó una nueva estructura organizativa de primer, segundo y niveles inferiores al segundo nivel operativo, a través de la Resolución 747/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La medida se dicta en el marco de la Ley 24.804, que creó la Autoridad Regulatoria Nuclear como entidad autárquica en jurisdicción de la Presidencia de la Nación, y responde a “razones de gestión” que tornaron necesaria la actualización de su estructura interna.

Resolución 747/2025 autoridad nuclear Cambios en la Autoridad Regulatoria Nuclear Según el texto oficial, la nueva organización alcanza al organismo descentralizado que actúa en la órbita de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación y contempla la aprobación de los respectivos organigramas, responsabilidades primarias y acciones, que fueron incorporados como anexos a la resolución.

En los considerandos, se aclara que la medida no implica incremento de las unidades organizativas que conforman la Administración Pública Nacional, y que el gasto que demande su implementación será atendido con los créditos asignados a la Entidad 112 – Autoridad Regulatoria Nuclear.

El acto administrativo contó con la intervención de la Dirección Nacional de Diseño Organizacional, dependiente de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, así como de la Oficina Nacional de Presupuesto, del Ministerio de Economía, y del servicio permanente de asesoramiento jurídico. La decisión fue adoptada por el Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear en su reunión del 19 de diciembre de 2025 y lleva la firma de su titular, Leonardo Juan Sobehart.