La mayor petrolera del mundo advirtió que las reservas de crudo son "alarmantemente bajas"

Los inventarios de emergencia se redujeron y su recomposición podría llevar hasta dos años, según la petrolera saudita. La compañía advirtió que la reapertura total del estrecho de Ormuz es clave para aliviar las tensiones del mercado.

Aramco alertó por bajos inventarios de petróleo y mayor presión sobre los combustibles. Reponer las reservas podría llevar hasta dos años.

Saudi Aramco, la petrolera más grande del mundo, alertó que las reservas destinadas a enfrentar interrupciones del suministro mundial se encuentran en niveles “alarmantemente bajos”. Su director ejecutivo, Amin Nasser, sostuvo que la presión sobre el crudo y los combustibles seguirá aumentando mientras no se normalice por completo el tránsito por el estrecho de Ormuz.

La advertencia se conoció durante el Energy Intelligence Forum, en Londres, pocos días después de que los gobiernos de las principales economías anunciaran planes para liberar hasta 100 millones de barriles de reservas de emergencia de petróleo y diésel , con el objetivo de moderar el encarecimiento de los combustibles.

Según informó Bloomberg, Nasser consideró que esa medida permitirá ganar tiempo, pero no resolverá los desequilibrios entre la oferta y la demanda. Además, anticipó que los países consumidores podrían necesitar hasta dos años para reconstruir sus inventarios, incluso después de la reapertura del paso marítimo.

El planteo del ejecutivo distingue entre el alivio transitorio que puede aportar el uso de las reservas y la recuperación de las condiciones de abastecimiento. Para Nasser, la normalización del tránsito por Ormuz y el regreso de la confianza son necesarios para reducir la presión sobre el mercado .

El titular de Aramco también señaló que el impacto del conflicto es más pronunciado en los productos refinados: aunque el petróleo registra fuertes tensiones, los precios de los combustibles aumentaron todavía más.

La utilización de los inventarios de emergencia ofrece una respuesta inmediata ante esos incrementos. Sin embargo, de acuerdo con su evaluación, no corrige por sí sola los problemas de abastecimiento y deja pendiente un proceso de reposición que podría extenderse durante dos años.

El Brent ronda los u$s100 pese a la recuperación de los envíos

Los productores del Golfo avanzaron en la recuperación de la producción y las exportaciones, hasta llevar los flujos de crudo a niveles cercanos a los anteriores a la guerra. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait utilizaron sus propios petroleros para transportar cargamentos a través de Ormuz.

El estrecho permanece parcialmente obstruido desde los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán a fines de febrero, que dieron inicio al conflicto regional.

El incremento de los embarques aportó un alivio limitado a las cotizaciones. Durante el último mes, el Brent se mantuvo en torno a los u$s100 por barril, pese al mayor tránsito de buques por el paso marítimo.

Los precios continúan reflejando los riesgos para la seguridad del abastecimiento tanto en el golfo Pérsico como en el mar Rojo. Así, la recuperación de los volúmenes exportados convive con la incertidumbre sobre la continuidad de los suministros.

Aramco recupera infraestructura y busca otras rutas de exportación

Arabia Saudita tuvo un papel central en el aumento de los envíos. Durante el último mes, Aramco incrementó las exportaciones desde Ras Tanura, su principal terminal petrolera en el golfo Pérsico.

La compañía también recuperó los flujos de su oleoducto Este-Oeste hasta cerca del 80% de su capacidad, después de que un ataque interrumpiera temporalmente su funcionamiento el mes pasado. Esa recuperación le permite disponer de más crudo para despachar desde el mar Rojo.

Nasser atribuyó la capacidad de respuesta de la empresa al uso de instalaciones de almacenamiento internacional y a la reparación rápida de la infraestructura dañada. Durante su exposición, no hizo referencia a los reportes sobre ataques recientes contra el reino.

En paralelo, Aramco busca rutas alternativas de exportación y más capacidad de almacenamiento fuera del país. El objetivo es reducir la dependencia de una única vía para abastecer a sus compradores internacionales, en un contexto en el que la seguridad del transporte continúa condicionando al mercado petrolero.