Neuquén licitará 15 nuevas áreas de Vaca Muerta y dará más incentivos fiscales + Seguir en









Lo anunció el gobernador Rolando Figueroa desde Houston, donde participa de de CERAWeek. El mandatario patagónico participó de la principal conferencia energética mundial y anunció un paquete de medidas para atraer inversiones extranjeras en la Cuenca Neuquina.

El gobernador adelantó que Neuquén está diseñando un esquema legal y tributario altamente competitivo frente a otros mercados globales.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, participó del evento “Vaca Muerta: CEOs & The Strategic Outlook”, dentro de CERAWeek, la conferencia energética más influyente del mundo que se desarrolla todos los años en Houston (Texas). Desde Estados Unidos, el mandatario provincial anticipó que el 19 de agosto, su provincia, a través de la empresa estatal Gas y Petróleo (GyP), abrirá un proceso licitatorio para ampliar la frontera productiva de Vaca Muerta que comprenderá 15 bloques de gran envergadura orientados exclusivamente al desarrollo de los recursos no convencionales de la formación.

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El evento texano —organizado por S&P Global— reúne a miles de ejecutivos, funcionarios y expertos y este año contó con la participación del gobernador de Neuquén, provincia que concentra la casi totalidad de formación de Vaca Muerta.

Figueroa presentó un paquete de incentivos fiscales y garantías jurídicas diseñados para consolidar a la cuenca neuquina como un polo exportador de clase mundial, con especial foco en el Gas Natural Licuado (GNL).

El gobernador adelantó que Neuquén está diseñando un esquema legal y tributario altamente competitivo frente a otros mercados globales. En ese sentido, confirmó que se aplicará una alícuota diferencial para las regalías del GNL, y remarcó que en la provincia ya representan menos de la mitad de lo que se tributa en Estados Unidos.

El mandatario neuquino también anticipó que se busca establecer una tasa aún más baja específicamente para el metano y que no se cobrará el impuesto a los Ingresos Brutos sobre el gas antes de que se produzca el GNL, eliminando así trabas impositivas en la cadena de valor. A esto se suma la garantía de que las exportaciones estarán gravadas a tasa cero.

Con estos anuncios, Neuquén busca consolidarse como un jugador clave en el negocio global del GNL y acelerar el desarrollo de uno de los reservorios no convencionales más importantes del mundo. Para cerrar su exposición, el gobernador celebró el desembarco de nuevos jugadores internacionales, y destacó el caso de la petrolera estadounidense Continental, que sale por primera vez de su país de origen para invertir directamente en la provincia.