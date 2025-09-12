Petroleros de Chubut reclaman protagonismo en el rearmado de la CGT

Emiliano Mongilardi, dirigente gremial y director de YPF, plantea la necesidad de un sindicalismo fuerte, con recambio generacional, protagonismo en el movimiento obrero y una agenda energética federal.

El Sindicato de Trabajadores del Petróleo y Gas Privado de Chubut busca tener un rol central en el rearmado de la CGT. Emiliano José Mongilardi , dirigente gremial y director de YPF , plantea la necesidad de un sindicalismo fuerte, con recambio generacional, protagonismo en el movimiento obrero y una agenda energética federal.

“Nuestro sindicato debe ser voz fuerte en el movimiento obrero nacional: la energía define destinos, empleos y soberanía; no podemos estar ausentes. La energía debe pesar más; es columna vertebral del país y merece espacio proporcional en las decisiones nacionales ”, aseguró Mongilardi , dirigente del sindicato petrolero chubutense y también director de YPF .

Mongilardi se convirtió en una de las espadas de Jorge “Loma” Ávila , el histórico líder gremial y diputado nacional. “ Con Ávila al frente, el Sindicato de Petroleros de Chubut late con fuerza. Hay compromiso, lucha y una historia de defensa de los puestos de trabajo que nos enorgullece. Nuestros desafíos son humanos y organizativos: sostener la unidad en tiempos difíciles, abrir espacios a nuevos cuadros y renovar sin perder la memoria de quienes nos antecedieron”, afirmó según reprodujo Infogremiales.

La mirada está puesta en el inminente rearmado de la CGT , donde los gremios vinculados a la energía buscan ganar protagonismo. “ La CGT debe ser un faro de unidad y defensa de la gente. Necesitamos un liderazgo que no negocie la dignidad y que busque consensos reales para proteger al trabajo. Frente a una reforma laboral, el sindicalismo no puede negociar la esencia: debemos defender salario, estabilidad y negociación colectiva. Cualquier cambio tiene que ampliar derechos, nunca recortarlos”, sostuvo en el marco de la AOG Expo 2025 que organiza IAPG en La Rural .

¿Quién es Emiliano Mongilardi?

Emiliano Mongilardi tiene 38 años, fue delegado gremial y luego dirigente del Sindicato de Trabajadores del Petróleo y Gas Privado de Chubut, donde pertenece hace más de 18 años. Actualmente es el pro tesorero del sindicato y tesorero de la obra social y mutal de la organización.

Se desempeñó como oficial especializado en Producción y Mantenimiento en Petromark Servicios Petroleros y fue diputado provincial de Chubut entre los años 2019 y 2023. Desde diciembre 2023 es director titular de YPF S.A.

Recambio generacional y vínculos con otros dirigentes

Mongilardi mantiene diálogo con dirigentes jóvenes de otras organizaciones, como Cristian Jerónimo (Sindicato de Empleados del Vidrio) y Jorge Sola, dos nombres que suenan para la renovación de la conducción de la central obrera. “El recambio generacional me emociona: hay que combinar la experiencia de los que batallaron con la creatividad de los jóvenes. Eso renovará a la CGT y a nuestro sindicato si lo hacemos con respeto y formación”, explica.

El dirigente tuvo incluso un paso por la Legislatura de Chubut, impulsado por Ávila, que califica como una etapa de aprendizaje político. “Fue un desafío gratificante porque implicó llevar la voz de los trabajadores al debate público”, recuerda.

Una trayectoria marcada por la base

Mongilardi relata que su compromiso comenzó en los yacimientos de Manantiales Behr, cuando ingresó a Petromark como Oficial Especializado. “Pronto, la vida cotidiana me mostró que no alcanza con saber trabajar: hay que pelear por condiciones dignas. Me involucré sindicalmente porque no podía mirar a mis compañeros sufrir inseguridad laboral, salarios bajos o falta de respuestas. Ser delegado nació de la necesidad de dar voz a quienes confiaban en mí”, comentó.

Primero fue delegado y más tarde dirigente, lo que define como “un crecimiento de responsabilidad y de afecto”. “Aprendí a tomar decisiones pensando en el corazón de la gente y a no perder la cercanía con la base aunque las responsabilidades sean mayores”, agregó.

Energía, federalismo y soberanía

El joven dirigente pone el foco en los desafíos de la industria energética. “La industria tiene potencial y rostro humano; está llena de técnicos capaces y recursos, pero atraviesa incertidumbres por falta de políticas claras y riesgo de pérdida de control local. Me preocupa que el esfuerzo de la gente no siempre se traduzca en soberanía”, advirtió.

Loma Ávila Emiliano Mongilardi Sindicato de Trabajadores del Petróleo y Gas Privado de Chubut Jorge "Loma" Ávila y Emiliano Mongilardi en la AOG Expo 2025 organizada por el IAPG en La Rural.

Mongilardi también reclama mayor regulación estatal: “La extranjerización y concentración nos ponen en riesgo de perder control, trabajo y futuro. Hay que regular con firmeza para que los recursos estén al servicio del país”.

Además, plantea la necesidad de un desarrollo equilibrado: “El desarrollo energético debe ir de la mano del desarrollo federal: Chubut y otras provincias deben recibir inversiones, infraestructura y que sus comunidades se beneficien de verdad. Además los trabajadores tienen que ser parte de la planificación: nadie conoce mejor los riesgos y las soluciones en el territorio. Su mirada es imprescindible para una industria segura y sustentable”.

Tampoco esquiva el debate sobre la renta: “La renta energética debe discutirse con justicia: parte para reinversión, parte para el Estado y una porción significativa para mejorar la vida de los trabajadores que la generan”.

Prepararse para el futuro

Para Mongilardi, el gremio debe anticiparse a los cambios que traerá la transición energética y la digitalización de procesos. “La IA y las nuevas tecnologías traen eficiencia y también angustia. Pueden mejorar seguridad y productividad, pero cambian tareas y requieren preparación. Habrá reconversión laboral, necesidad de capacitación y riesgo de precarización si no actuamos. Nuestra obligación es anticipar y proteger a los trabajadores”.

El dirigente asegura que el sindicato ya está trabajando en ese sentido: “El sindicato debe y está intentando estar preparado: formación, acuerdos de reconversión y cláusulas protectoras. Pero necesitamos más recursos y voluntad colectiva para hacerlo a tiempo”.

Finalmente, envía un mensaje a los jóvenes: “A los jóvenes trabajadores les digo que generen los espacios necesarios para su crecimiento, para su capacitación, porque hoy el avance tecnológico requiere de trabajadores preparados. Que canalicen sus ideas, reclamos y mejoras por las organizaciones sindicales, que son las herramientas adecuadas”.