Rige la ley que habilita a las cooperativas eléctricas bonaerenses a generar su propia energía renovable + Agregar ámbito en









La norma crea la figura del “autogenerador comunitario” y prevé líneas de crédito del Banco Provincia para comprar equipos de fabricación nacional.

La ley modifica el Marco Regulatorio Eléctrico provincial, la Ley 11.769, para incorporar la figura del “autogenerador comunitario” entre los agentes de la actividad eléctrica.

El Gobierno bonaerense promulgó la Ley 15.665, que autoriza a las cooperativas y sociedades de economía mixta que distribuyen electricidad en los municipios a generar energía a partir de fuentes renovables para abastecer a sus asociados y usuarios. La norma rige desde su publicación este viernes en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires.

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La iniciativa, impulsada por la diputada Viviana Guzzo (Unión por la Patria), fue aprobada por unanimidad en las dos cámaras. Diputados le dio el visto bueno en noviembre de 2025 y el Senado bonaerense la convirtió en ley el 6 de octubre.

La ley modifica el Marco Regulatorio Eléctrico provincial, la Ley 11.769, para incorporar la figura del “autogenerador comunitario” entre los agentes de la actividad eléctrica. Esa categoría alcanza a los concesionarios municipales del servicio que produzcan electricidad exclusivamente con fuentes renovables, con destino total o parcial a sus asociados y usuarios, y que cuenten con autorización de la autoridad de aplicación.

La energía que produzcan estas entidades será considerada parte del servicio público de distribución en su área de concesión. Dos o más cooperativas podrán asociarse para generar en conjunto. Si el objetivo es vender los excedentes, deberán organizarse como sociedades anónimas, según establece la normativa nacional.

El texto también suma a las cooperativas y sociedades de economía mixta como beneficiarias de la Ley 14.838 de promoción de energías renovables. Además, dispone que el Poder Ejecutivo promueva a través del Banco de la Provincia de Buenos Aires líneas de crédito a largo plazo y con baja tasa de interés para que los autogeneradores comunitarios compren partes y equipos de origen nacional destinados a sus centrales.

Entre los objetivos de la política energética provincial, la norma incorpora el impulso a la transición energética, la investigación sobre el potencial renovable bonaerense y el desarrollo de fabricantes locales de componentes para la exportación y el mercado interno. También fija la vinculación de la cadena de valor industrial con la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) y las universidades radicadas en la Provincia. El proyecto apuntó a resolver las trabas legales que impedían a las cooperativas generar su propia electricidad. Durante el debate en el Senado se mencionó el caso de la Cooperativa Eléctrica de General Viamonte, que evaluaba invertir en un parque solar pero se encontró con obstáculos normativos.