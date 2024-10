Vaca Muerta en números, el camino a u$s180.000 millones y los 2 millones de barriles

Solo para infraestructura, el gran déficit actual del sector, se podría invertir hasta u$s14.000 por año en petróleo y hasta u$s3.500 en gas, incluidos los proyectos de GNL , pero no la planta on shore que Petronas está a punto de desistir.

La salida de Petronas no está confirmada. El deadline que se había autoimpuesto YPF para que definan si se quedan o se van del proyecto ARGLNG se extendió de noviembre a fines de diciembre. Según pudo saber Energy Report, no están terminados los trabajos de ingeniería de base, y sin esa información -clave para definir montos de inversión- los malayos no están en condiciciones de retirarse o quedarse.

Ranking de inversiones en Vaca Muerta

En la semana en la que casi todos los protagonistas del petróleo y el gas argentino se reúnen en Neuquén, se repasó de acuerdo a las declaraciones juradas presentadas por las operadoras ante la Secretaría de Energía del la Nación, el ranking de inversiones en Vaca Muerta desde 2013.

YPF u$s26.400 millones

PAE u$s2.500 millones

TotalEnergies u$s2.400 millones

Pluspetrol u$s2.300 millones

Shell Argentina u$s2.180 millones

Tecpetrol u$s1.960 millones

Exxon u$s1.600 millones

Vista u$s1.440 millones

Pampa Energía u$s1.020 millones

Si quedan dudas por los "casi todos", solo se puede anticipar que ni Miguel Galuccio, ni Marcos Bulgheroni tiene previsto visitar la AOG Patagonia 2024. "Tienen otros compromisos", justificaron en sus entornos.

Juan Martín Bulgheroni, vicepresidente de Operaciones de Upstream y primo de Marcos (es el hijo del fallecido Carlos Bulgheroni), disertará en el Argentina-Texas Summit - Energy después de la vicepresidente Villarruel.

Vaca Muerta, la hoja de ruta: 80 equipos de perforación, 15.000 trabajadores y 2 millones de barriles de petróleo

Y las perspectivas están en alza. Gustavo Medele, ministro de Energía de Neuquén, se lo dijo a Más Energía. "Hoy tenemos 35-36 equipos de perforación, con ese plateau se puede llegar a poco más de 800.000 barriles por día de petróleo, sin tener en cuenta mejoras de productividad".

Pero para el ministro, no sólo faltarán dólares. "Se calcula que en los próximos tres años se van a necesitar unos 15.000 nuevos empleados, entre el crecimiento de la actividad, las mejoras de productividad y la gente que está jubilando. Si se pone todo eso en la mesa, es posible que la cuenca absorba 80 equipos de perforación y entre 20 y 25 sets de fractura. Con eso, se puede llegar a dos millones de barriles de producción", sentenció.

De esto hablará el presidente del IAPG, Ernesto López Anadón, en su discurso de apertura de la AOG Patagonia 2024 en el Espacio Duam.

Quién es el líder del fracking en Argentina

Según las estimaciones de Luciano Fucello, country manager de NCS, se espera que en 2025 aumente un 35% la actividad de la fractura hidráulica en Vaca Muerta, frente a la leve desaceleración que se siente al cierre del 2024.

Hoy, los registros de Fucello marcan que las empresas están a solo 885 etapas de fractura de superar toda la actividad del 2024. De enero a septiembre, ya se contabilizaron 13.837 punciones en el segmento shale, mientras que en el 2023 se realizaron 14.722 fracturas.

Según el informe de Economía & Energía, de enero a agosto se conectaron 277 pozos en la formación no convencional. El experto Nicolás Arceo reveló que 208 pozos tuvieron destino de petróleo y 72 fueron direccionados a gas. El registro sigue posicionándose cercano a los 40 pozos por mes, lo que permitirá superar el ampliamente el númer del año pasado de 20 pozos por mes.

El gran jugador del sector sigue siendo YPF, la empresa responsable del 48% de las etapas de fractura en Vaca Muerta. De enero a septiembre contabilizó 6.597 punciones. Le sigue, más lejos, Vista y PAE.

Las cifras récord de exportación de energía, caen las importaciones

Argentina ya exportó combustibles y energía por u$s6.407 millones en lo que va del año, lo que representa un aumento del 25,5% con respecto al mismo período de 2023. En materia de importaciones, en estos ocho meses se totalizan u$s3.250 millones, una caída del 47,5% interanual.

Además, según datos oficiales, la producción de hidrocarburos en agosto fue la más alta de los últimos 20 años. El mes pasado, Argentina produjo 719,3 mil barriles de petróleo por día y 153 millones de m3 de gas diarios. Esto significa un crecimiento interanual del 14% y del 6,3% respectivamente.

En los primeros ochos meses de 2024, el petróleo crudo fue el tercer producto exportado del país. Actualmente representa el 6,9% del total de exportaciones de Argentina. Significó u$s3.582 millones, un 54,6% más interanual.

Estas cifras, permitieron a Chirillo anunciar antes de irde que el sector energético registró en septiembre un superávit comercial de u$s610 millones, alcanzando los u$s3.709 millones en los nueve meses del año. Esto significa que Argentina exporta más combustibles y energía de los que importa, sumando más divisas para el país.

El petróleo, de Neuquén al mundo

El subsecretario de Ingresos pùblicos de Neuquén, Juan Martín Insúa, dijo en una entrevista con AM550 que el nivel actual de producción de la Cuenca Nequina llegó a 109,9 MMm3/d de gas y a 430.000 barriles de crudo. Estos números implican que en seis años creció 57,8% la producción de gas y 258% el petróleo.

Este nivel le permitió a la provincia obtener en los primeros nueve meses del año regalías hidrocarburíferas por 1 billón de pesos, una mejora en términos reales del 18% en septiembre, comparado con ese mismo período del año anterior. “Hoy el 30% de la producción de petróleo sale al mercado exportador”, dijo Insúa. Sin embargo, esa cifra no para de crecer.

Los últimos datos oficiales de Neuquén señalan que en septiembre se llegó a la 446.890 barriles por día de producción. ¿Argentina pasa de país con petróleo a nación petrolera?