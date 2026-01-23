YPF y Río Negro acordaron el marco regulatorio provincial para el proyecto Argentina LNL

La firma fue suscripta por el titular de la compañía, Horacio Marín, y el gobernador provincial Alberto Weretilneck. Destacaron que el entendimiento otorga estabilidad fiscal y regulatoria por 30 años.

YPF y el gobierno de la provincia de Río Negro firmaron este viernes el acta acuerdo que establece el marco regulatorio y de cooperación institucional destinado a impulsar el desarrollo del proyecto Argentina LNG . La firma estuvo encabezada por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín y el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck .

Durante la firma, Marín destacó: “Este marco conjunto representa un paso clave para avanzar en un proyecto estratégico que posicionará a la Argentina como un proveedor confiable de energía para el mundo, generará empleo de calidad y promoverá inversiones de largo plazo”.

El acuerdo otorga estabilidad fiscal y regulatoria por 30 años, complementaria al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), brindando previsibilidad para los inversores que participarán en la cadena de valor del proyecto de GNL. Asimismo, fija condiciones claras para aspectos no tributarios relevantes para la ejecución del proyecto en la Provincia.

Luego de la firma, el Gobernador Alberto Weretilneck sostuvo “ Río Negro es protagonista del cambio energético de la Argentina, pero también proyectos como éste son la base de un cambio profundo en la matriz productiva rionegrina. Río Negro sigue cambiando con la mirada puesta en el desarrollo y la creación de empleo genuino”.

Además del marco fiscal, el acta incorpora un Programa de Formación Técnico-Profesional destinado a fortalecer las capacidades locales y promover el empleo en la zona de influencia del proyecto. El programa será impulsado conjuntamente por YPF, las empresas vinculadas al proyecto, la Fundación YPF e instituciones educativas designadas por la Provincia.

Su objetivo es promover la formación técnico-profesional de los recursos humanos necesarios para el desarrollo de la cadena de valor de la industria del GNL en Río Negro, consolidando oportunidades de capacitación para jóvenes y trabajadores locales.

Junto al gobernador de Río Negro, @WeretilneckOK, firmamos el acta acuerdo que establece el marco regulatorio y de cooperación institucional para impulsar el desarrollo del proyecto #ArgentinaLNG. Este es un paso clave que nos permite avanzar en una iniciativa estratégica que… pic.twitter.com/fpeLow50Xt — Horacio Marín (@HoracioMarin_ok) January 23, 2026

Iniciativa de escala internacional

Desde la provincia aseguraron que el Proyecto Argentina LNG consolida a Río Negro como plataforma logística, industrial y exportadora de energía, integrando la producción de Vaca Muerta con infraestructura de clase mundial en la costa atlántica. Se trata de una iniciativa de escala internacional que fortalecerá el rol de la provincia en el desarrollo energético argentino, con impacto directo en empleo, inversión, infraestructura y crecimiento sostenido.

El proyecto tiene como objetivo central la exportación de gas natural licuado (GNL) y subproductos, con una capacidad inicial de hasta 12 millones de toneladas anuales, y contempla futuras expansiones.

Luego de la firma del acuerdo, el Gobernador Alberto Weretilneck reafirmó que el avance de los proyectos energéticos “no son promesas, son realidades”, y remarcó que la Argentina tiene hoy “la posibilidad concreta de estar entre los diez principales exportadores de gas natural licuado del mundo, y que eso se haga desde Río Negro no es un dato menor”.

“Río Negro está llamada a convertirse en el principal polo exportador de gas y petróleo de la Argentina, a partir del desarrollo de infraestructura estratégica vinculada a Vaca Muerta y al Golfo San Matías, y de un marco político, legal y económico que brinda previsibilidad a las inversiones de largo plazo”, sostuvo.