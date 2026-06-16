YPF y Tesla exploran una alianza estratégica en movilidad eléctrica e infraestructura energética

Horacio Marín visitó la Gigafactory de Tesla en Texas y analizó oportunidades de cooperación en estaciones de carga rápida, almacenamiento de energía e innovación tecnológica aplicada al sector energético.

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, se reunió en Texas con Igor Antarov, Regional Manager Chargind - Emerging Markets de Tesla.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín , visitó la Gigafactory de Tesla en Texas, una de las plantas industriales más avanzadas del mundo, en el marco de una agenda orientada a explorar nuevas oportunidades de trabajo conjunto entre ambas compañías.

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El encuentro permitió intercambiar experiencias sobre innovación tecnológica, infraestructura energética y las principales tendencias que están transformando el futuro de la energía y la movilidad a nivel global.

Durante la visita , YPF y Tesla firmaron una carta de intención para avanzar en el análisis de posibles proyectos de colaboración vinculados al desarrollo de infraestructura para vehículos eléctricos, estaciones de carga rápida y soluciones de almacenamiento energético.

La iniciativa busca combinar la experiencia internacional de Tesla en movilidad eléctrica y tecnologías de baterías con la red de infraestructura, estaciones de servicio y presencia territorial que posee YPF en Argentina.

“En YPF creemos que el futuro de la energía requiere un enfoque integrado que combine infraestructura, tecnología e innovación. Esta visita nos permitió conocer de primera mano el trabajo de vanguardia que realiza Tesla y explorar posibles vías de colaboración con una de las compañías líderes a nivel global en estos campos”, señaló Marín.

Nuevas tecnologías y transición energética

El intercambio también incluyó conversaciones sobre soluciones vinculadas al almacenamiento de energía, abastecimiento eléctrico y nuevas herramientas digitales aplicadas a la industria energética.

Para YPF, el acercamiento forma parte de una estrategia más amplia destinada a acompañar la evolución tecnológica del sector, en un contexto donde las grandes compañías energéticas buscan integrar hidrocarburos, electrificación, eficiencia y nuevas fuentes de energía.

YPF Tesla Horacio Marín Horacio Marín, presidente y CEO de YPF con Michael Snyder, vicepresident of Energy and Charging de Tesla.

La visita a la Gigafactory se da además en un momento en que la petrolera argentina impulsa una agenda de transformación que incluye el desarrollo de infraestructura energética, la expansión de su negocio eléctrico y nuevas oportunidades asociadas a la transición energética.

Desde la compañía destacaron que la cooperación con Tesla podría abrir nuevas alternativas para modernizar la infraestructura energética argentina y acelerar la incorporación de tecnologías vinculadas a la movilidad eléctrica.

“El objetivo es avanzar hacia soluciones que mejoren la competitividad, la eficiencia y la capacidad tecnológica del sistema energético nacional”, remarcaron desde YPF.