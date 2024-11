A horas de sus shows en Argentina Lenny Kravitz compartió un especial saludo para sus fans

1- LENNY KRAVITZ SALUDA A ARGENTINA Y PRESENTA SU NUEVO VIDEOCIP _HONEY_.MP4

También este año, Kravitz fue honrado con una estrella en el Hollywood Walk of Fame en 2024, "Music Icon Award" en los People's Choice Awards 2024, el "Best Rock Award" en los MTV Video Music Awards 2024 y fue reconocido por la CFDA con el "Fashion Icon Award" por su papel no sólo como uno de los músicos más apreciados del rock, sino también como una gran influencia de la moda.