Aaron Taylor-Johnson se une "Nosferatu" de Robert Eggers

En la nueva reinvención, Nosferatu es una historia gótica de obsesión entre una joven embrujada (Depp) en la Alemania del siglo XIX y el antiguo vampiro de Transilvania (Skarsgard) que la acecha, trayendo consigo un horror indescriptible.

Taylor-Johnson será visto próximamente protagonizando el personaje de superhéroe titular en la película de Marvel, Kraven The Hunter. Recientemente terminó la producción de la próxima película de acción y aventuras The Fall Guy, volviendo a formar equipo con el director David Leitch, quien anteriormente lo dirigió en Bullet Train. Los créditos adicionales de Taylor-Johnson incluyen Tenet de Christopher Nolan y la película de acción y espías The King's Man, una precuela de la serie de películas Kingsman.