Abre Sitges, la meca mundial del cine fantástico y de terror

Lamentablemente, no hay posibilidades de alcanzar este año el bicampeonato, aunque quizás algún productor argentino pueda subir al podio, porque en la Competencia Oficial participan “El llanto” , coproducción hispano-argentina de Pedro Martín Calero , y “Continente” , coproducción brasileño-argentina de Davi Pretto .

En Brigadoon, la sección de los recuerdos, se presentan “Marisa y Cremoso”, de Pablo Pares, y “Nadie inquietó más 2.0”, de Gustavo Mendoza, actualización técnica e informativa de su excelente biopic sobre Narciso Ibáñez Menta “Nadie inquietó más”. Como se advierte, el ingenioso título actúa como acróstico del nombre Narciso Ibánez Menta, y afirma al mismo tiempo algo difícil de negar. Y si alguien duda de esa afirmación, que busque en youtube el corto “El asfalto” y después salga a la calle.

Algo más, en Medianoche, la nueva de los hermanos Nicolás y Luciano Onetti, “1978”. En pleno Mundial un grupo de tareas allana la casa de unos muchachos, supuestos guerrilleros. Empieza el maltrato bestial. Pero hay un detalle: los represores equivocaron la dirección y los muchachos no son guerrilleros, sino miembros de una secta diabólica. El resto hay que verlo.

Párrafo aparte, en Clásicos aparecen cuatro españolas del doctor León Klimovsky, porteño de nacimiento, odontólogo de profesión, que un día cambió el torno por la cámara, empezó a filmar aquí (a señalar, “El túnel”, sobre novela de Ernesto Sabato) y siguió en España, México, Italia y hasta Egipto haciendo toda clase de películas, entre las que se destacan “La pícara molinera”, “Salto a la gloria” (ganadora de San Sebastián 1959), “La paz nunca empieza”, “La noche de Walpurgis” y, entre muchas otras, las que ahora se verán en Sitges: “Dr. Jekyll y el lobo”, con Paul Naschy, “El extraño amor de los vampiros”, “La saga de los Drácula”, con Ibánez Menta, y “Ultimo deseo”, con Alberto de Mendoza (ahora editado en 4K).

En cuanto al resto del mundo, Sitges anuncia el arribo de Geoffrey Rush y Fabio Testi, que recibirán sendos premios a la trayectoria, Mike Flanagan, Steven Soderberg, Asif Kapadia y otros notables. Entre los títulos, algunos prometen una buena mezcla de miedo con risas, por ejemplo “Spermageddon”, “Make me Pizza”, “Las motosierras cantan”, “Un cuento de pescadores”, y las espectrales “Idiot Girls and School Ghost”, “El fantasma de la mediocridad” y “Bodegón con fantasmas”. Ojalá no sea fantasmal lo nuestro, ahora que han enterrado una de las mejores ventanas comerciales del Incaa, “Blood Window”, que hasta tenía lugar preferencial en el Mercado de Films de Cannes.