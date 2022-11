Protagonista de El juego del calamar es acusado de abuso sexual en Corea

El caso se cerró a principios de este año, pero se reabrió debido a que la víctima apeló, según informes locales. El medio local JTBC dijo que O, quien interpretó a Oh Il-nam, el participante de juego de mayor edad, en el programa más visto de Netflix de todos los tiempos, dijo que había "tomado de la mano a la mujer para mostrarle el camino alrededor de un lago" y que, mientras se había disculpado, esto no era una admisión de culpabilidad.

En una declaración que Oh compartió con JTBC, el actor dijo: “Solo tomé su mano para guiar el camino alrededor del lago. Me disculpé porque [la persona] dijo que no haría un escándalo por eso, pero eso no significa que admito los cargos”.

AFP citó a un funcionario de la corte de Suwon diciendo que “todo lo informado por los medios locales no es correcto en cuanto a los hechos”.

O ha estado actuando durante más de 50 años, pero su papel en El juego del calamar le trajo la fama y el reconocimiento mundial. Otras actuaciones incluyen el papel del Rey Lear en la obra homónima y una aparición en la serie de televisión de Corea del Sur Chocolate.