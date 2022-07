Adiós a Liliana Caldini, la “chica del sucundún” en los años 70

A fines de los 60, cuando la publicidad de tabaco en la televisión no sólo no estaba prohibida sino que las más bellas modelos de la época le prestaban su imagen, Liliana Caldini, de sólo 18 años, saltó a la fama con un Chesterfield en la mano y bailando al ritmo del sucundún sucundún de Donald en “Tiritando” (otra famosa de ese tiempo fue Claudia Sánchez, que publicitaba los cigarrillos LM por todo el mundo). Nacida el 26 de agosto de 1951, Caldini, que murió ayer a los 71 años, apareció ya en los años 70 en numerosos programas de TV y fue una de las figuras de la película sobre otro hit de la época “El extraño de pelo largo” , de la Joven Guardia. No tardó mucho en casarse con Jorge “Cacho” Fontana, con quien vivió 12 años y fueron una de las parejas más populares de la Argentina. El matrimonio tuvo a las gemelas Antonella y Lumila. Alejada de los medios hace varios años, la exmodelo había manifestado varias veces su deseo de volver a trabajar en la televisión. Todavía la sorprendía el reconocimiento y las muestras de cariño de la gente por la calle. “No necesito cirugías, a mi me rejuvenecieron mis nietos”, decía.