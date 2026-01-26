Pedro Aznar presenta su nuevo concierto "Una noche entre amigos" en La Trastienda + Seguir en









Serán tres noches especiales los días 30 y 31 de enero y 06 de febrero. El reconocido artista interpretará temas propios y de grandes referentes de la música.

Aznar vuelve a presentarse en la Ciudad de Buenos Aires.

Pedro Aznar regresa con sus cautivantes shows en una nueva etapa bajo el concepto “Una noche entre amigos”. A través de un show renovado, pero con la esencia característica del entrañable artista para emocionar, cantar y dejarse llevar por una de las voces más legendarias y reconocidas de la música de nuestro país.

Con tres noches especiales los días 30 y 31 de enero y 06 de febrero, Pedro Aznar se reencontrará en La Trastienda con su público en una experiencia que nuevamente dejará huella en cada uno de los presentes.

Cómo y dónde conseguir las entradas para Pedro Aznar en La Trastienda Las entradas para los shows de Pedro Aznar se encuentran disponibles a través de Passline.

image “En una noche entre amigos se cuentan historias, anécdotas, confidencias. Se bebe y se ríe. Y uno se emociona. Se hace ronda alrededor del fuego y se miran las estrellas, mientras alguien empuña una guitarra y empieza a cantar.

Ese es el espíritu de este show. Lo que yo cantaría en ese momento, como un regalo en el que todos quisieran soltar la voz. Canciones inolvidables, esas que nunca fallan en hacer sonreír, viajar a otro tiempo o revivir un recuerdo querido. Temas de Lennon, McCartney, Harrison, García, Sting, Gieco, Gabriel, Chili Peppers, Queen, Spinetta, Cazuza, Elton. Y algunas propias, claro. Una noche abierta a todos, que se vive a fondo, como entre amigos”, dijo Pedro Aznar sobre el show en un comunicado.

Previamente Aznar llegará a Mar del Plata, donde la cita será en el Teatro Radio City el 27 de enero y las localidades se encuentran disponibles por Plateanet.com.

