"Algo entendí... ¿o no?", el show de humor de Nancy Gay en Paseo La Plaza + Agregar ámbito en









La actriz y comediante desembarca con un unipersonal de stand up que aborda con humor los cambios de época, los vínculos, las redes sociales y las contradicciones de la vida cotidiana.

La comediante recorre temas como los cambios de paradigma, el impacto de las redes sociales, el amor, la maternidad, las costumbres arraigadas, los vínculos, el paso del tiempo, los miedos y las fantasías que forman parte de la vida cotidiana.

Nancy Gay presenta "Algo entendí... ¿o no?" en el Paseo La Plaza

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La actriz y comediante Nancy Gay se presenta en Paseo La Plaza con "Algo entendí... ¿o no?", un espectáculo de stand up que propone una mirada humorística sobre las situaciones, dilemas y transformaciones que atraviesan la vida contemporánea.

A través de un relato que combina observación, ironía y experiencias personales, la comediante recorre temas como los cambios de paradigma, el impacto de las redes sociales, el amor, la maternidad, las costumbres arraigadas, los vínculos, el paso del tiempo, los miedos y las fantasías que forman parte de la vida cotidiana.

El unipersonal invita al público a reconocerse en situaciones comunes y a reírse de las contradicciones que surgen al intentar comprender un mundo que cambia constantemente. Con un enfoque cercano y espontáneo, la propuesta busca generar identificación y complicidad con los espectadores.

"Algo entendí... ¿o no?" se presenta como una celebración del humor y de la capacidad de encontrar momentos de alegría incluso cuando las respuestas no son tan claras. Una propuesta pensada para quienes disfrutan del stand up y de las historias que reflejan, con honestidad y humor, las complejidades de la vida actual.

La función se realizará el sábado 20 de junio a las 20 horas en la sala Konzert del Paseo La Plaza. La producción está a cargo de Circus Entertainment Group SA.

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