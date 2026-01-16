Allanaron la casa del exnovio de Romina Gaetani en busca de un arma + Seguir en









La orden fue emitida por el juez de Garantías N.º 7 de San Isidro, Walter Saettone. La Policía llevó adelante el operativo de forma preventiva tras declararse la situación de la actriz como de "alto riesgo".

La Policía buscaba una pistola que Kavanagh tiene declarad. La Nación

La Policía allanó la vivienda del empresario Luis Cavanagh, expareja de la actriz Romina Gaetani, en medio de la causa en su contra por violencia de género. La Justicia ordenó el operativo para buscar un arma declarada.





El operativo se llevó a cabo este jueves cuando autoridades policiales ingresaron al domicilio, ubicado en Tortugas Country Club de Pilar. La orden fue emitida por el juez de Garantías N.º 7 de San Isidro, Walter Saettone, en el marco de la causa en la que la actriz lo denunció el pasado 28 de diciembre.

Allanaron la casa del exnovio de Romina Gaetani El fin de la medida era buscar una pistola, declarada por Kavanagh, dentro del domicilio donde la pareja convivía y donde habría ocurrido el hecho denunciado. El procedimiento solo fue de carácter preventivo como parte del proceso judicial, ya que la actriz nunca fue amenazada con el artefacto.

Romina gaetani La orden judicial se dictó luego de que se evaluara la situación de Gaetani como de “alto riesgo”. Redes sociales Tras el rastreo, se secuestró un cargador para pistola calibre 9 milímetros con municiones en su interior y una réplica del arma de fuego. La orden judicial se dictó luego de que el Centro de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público Fiscal evaluara la situación de Gaetani como de “alto riesgo”, al considerar que su expareja presenta conductas “excesivamente celosas y controladoras”.

Romina Gaetani consiguió una orden perimetral contra su exnovio La actriz Romina Gaetani consiguió una orden perimetral contra su exnovio Luis Cavanagh, a quien denunció por violencia de género. En la orden judicial se señala que el acusado tiene prohibido acercarse a menos de 300 metros de la denunciante y su domicilio durante un plazo de 30 días.

Además, según la resolución el empresario tampoco podrá contactarla a través de una llamada o mensajes de texto. El episodio ocurrido el 30 de diciembre en la casa de Cavanagh en el Tortuguitas Country Club se originó por una “pelea por celos” que escaló al punto de las lesiones que presentó la actriz.