Estrenos de mayo en Amazon Prime Video.

Embed

Salvajes - Temporada 2

6 de mayo

En la segunda temporada de Salvajes, la supervivencia pende de un hilo para el grupo de adolescentes varadas en una isla desierta, después de descubrir que lo que les está sucediendo es un elaborado experimento social. Esta temporada aumenta el drama y mantendrá a la audiencia en suspenso con la introducción de más sujetos de prueba —otra isla de niños adolescentes— quienes también deben luchar por sobrevivir bajo la mirada del titiritero del experimento.

LOL: Last One Laughing México - Temporada 4

6 de mayo

Llega a Prime Video la cuarta temporada de LOL: Last One Laughing México en un nuevo formato doblemente divertido. Los participantes serán Juan Carlos Casasola, El Borrego Nava, Isabel Fernández, Karla Camacho, Eduardo Videgaray, El Estaca, Alexis de Anda, Ray Contreras, El Escorpión Dorado y Platanito. En esta cuarta entrega, los comediantes participarán en pareja y harán todo lo posible por hacer reír a los demás mientras mantienen una cara seria. La pareja ganadora se llevará un millón de pesos.

Embed

Todo por Lucy

20 de mayo

Versión moderna de la entrañable serie de comedia I Love Lucy. Lucy es una mujer del siglo 21 que quiere estar enamorada, pero no quiere ceder su individualidad. La actriz mexicana Natalia Téllez interpreta al icónico personaje de Lucy, mientras que Daniel Tovar tendrá el papel de su esposo Ricky. Y para completar este vistazo al amor, Andy Zuno y Daniel Haddad interpretan a la pareja de Esteban y Federico, quienes son los vecinos de Lucy y Ricky.

Night Sky

20 de mayo

La serie se centra en Franklin e Irene York, una pareja que hace años descubrió una cámara enterrada en su patio trasero que inexplicablemente conduce a un extraño planeta desierto. Han guardado cuidadosamente su secreto desde entonces, pero cuando un joven enigmático entra en sus vidas, la tranquila existencia de los York cambia rápidamente, y la misteriosa cámara que creían conocer tan bien resulta ser mucho más de lo que jamás podrían haber imaginado.

Embed

De Broma en Broma

27 de mayo

Los comediantes mexicanos Omar Chaparro y Perico Padilla se reencuentran después de muchos años para regresar a su primer amor: las llamadas de broma por teléfono. Pero esta vez, se mostrarán a través de animaciones. De Broma en Broma tendrá ocho episodios donde la pareja de comediantes les hará bromas tanto a desconocidos como a personalidades reconocidas o amistades.

Emergency

27 de mayo

Después de una noche de fiesta, tres estudiantes universitarios encuentran a una persona inconsciente en su departamento. Preocupados por que la policía los acuse de haber cometido algún delito, el trío trata de regresar a la desconocida de vuelta a su casa sin despertar sospechas en el camino. Dirigida por Carey Williams e inspirada en el cortometraje homónimo que ganó el premio del Gran Jurado en el Festival de Sundance en 2018.

Embed

New Amsterdam - Temporada 1-2

1 de mayo

New Amsterdam cuenta la historia del doctor Max Goodwin tras convertirse en el director médico de uno de los hospitales públicos más antiguos de Estados Unidos. Su meta: reformar el sistema y desmantelar la corrupción dentro del hospital para que puedan volver a proveer un cuidado de excelencia a sus pacientes. La serie está protagonizada por Ryan Eggold, Freema Agyeman, Janet Montgomery y Jocko Sims.

El Padrino - La trilogía

1 de mayo

Una de las sagas más importantes de la historia del cine llega a Prime Video: El Padrino. Las tres películas (El Padrino, El Padrino parte II y El Padrino, epílogo: La Muerte de Michael Corleone) estarán disponibles desde mayo en la plataforma, siendo la tercera la versión remasterizada y remontada por el propio Francis Ford Coppola. El Padrino cuenta la historia de un viejo patriarca de una dinastía del crimen organizado en la ciudad de Nueva York de la posguerra, quien transfiere el control de su imperio clandestino a su rebelde hijo menor.

Embed

Moonfall

13 de mayo

Una fuerza misteriosa saca a la Luna de su órbita alrededor de la Tierra y la lanza en un curso de colisión que atenta contra la vida humana. Con solo unas semanas antes del impacto y el mundo al borde de la aniquilación, la ejecutiva de la NASA y ex astronauta Jo Fowler está convencida de que tiene la clave para salvar a la Tierra.

Wrath of Man

5 de mayo

Un nuevo guardia de seguridad misterioso y de ojos desorbitados, interpretado por Jason Statham, sorprende a sus compañeros de trabajo durante un robo en el que inesperadamente muestra habilidades de precisión. Todos se preguntan quién es y de dónde viene. Poco después, el objetivo final del tirador se vuelve claro cuando toma medidas drásticas e irreversibles para ajustar cuentas.

Embed

Hannibal - Temporada 3

27 de mayo

Llega la última temporada de la inquietante y oscura serie Hannibal, revelando el destino de los personajes que están en juego y los continuos juegos psicológicos del gato y el ratón que enfrentan. Después del final de la segunda temporada, Hannibal huye a Europa con una nueva identidad, pero sirviendo al mismo apetito insaciable. Will, Jack y Alana se dirigen nuevamente hacia Hannibal, cada uno con sus propias motivaciones para atraparlo de una vez por todas.

Clarice - Temporada 2

27 de mayo

La serie que sigue de cerca la historia de Clarice Starling, protagonista de las novelas The Silence of the Lambs y Hannibal, está de regreso con una segunda temporada. La serie profundiza en la inédita historia personal de la agente y su vuelta al FBI para perseguir a asesinos seriales y depredadores sexuales. El personaje de Clarice lo interpreta la actriz Rebecca Breeds.