4 de septiembre 2025 - 20:41

Anamá Ferrerira y Martín Tetaz se conocieron en un app de citas y tuvieron un insólito encuentro

La conductora y el economista hicieron match en una app de citas. ¿Qué pasó después?

Anamá Ferreira y Martín Tetaz se conocieron en Tinder.&nbsp;

Anamá Ferreira y Martín Tetaz se conocieron en Tinder. 

La exmodelo Anamá Ferreira sorprendió al contar una divertida anécdota con el economista y diputado radical Martín Tetaz. Con humor, la brasileña relató cómo fue que se cruzaron en una aplicación de citas, a pesar de que el propio político había declarado en entrevistas anteriores que no las utilizaba.

“Estoy pasando perfiles a la noche y lo vi ahí. Dije: ‘Uy, voy a poner un match’. explicó Anamá entre risas, frente a la mirada incómoda pero cómplice de Tetaz. El economista respondió con humor: “Yo con mis ojos como un dos de oro cuando veo ese match. Pensé ‘se me dio’”.

Informate más

Ferreira reconoció que, en un principio, dudó de que se tratara realmente de Tetaz: “A mí me suelen decir que no soy yo, que es mentira. Entonces pensé, ‘¿estarán usando las fotos de Martín?’. ¿Qué hago? Voy a tomar algo con esta persona para ver si es realmente él. Y era Martín, es divino”.

Anamá Ferreira se levantó a Martín Tetaz por ¡TINDER! #NoDamosAbasto.mp4

El picante comentari de Anamá Ferreira a Fernanda Iglesias

En tono irónico, la exmodelo aclaró que la cita no prosperó: “Tuvimos una salida, pero me dejó abandonada y tirada. Igual todo bien, somos muy conocidos, muy famosos… Llegamos a una fiesta y se termina la fiesta”. La charla continuó en un clima de muy buena onda, con chicanas, risas y hasta un comentario de Anamá sobre Fernanda Iglesias: “Ella estaba muerta por salir con él… pero Fernanda, no pudiste” disparó.

Tetaz, lejos de incomodarse, se sumó al juego mediático y entre risas, recordó que la noche anterior no se cruzaron en la fiesta de Clarín, a pesar de que ambos asistieron. “Muy bueno, porque me encontré con muchos amigos que hacía tiempo que no veía”, comentó él, mientras Anamá insistía en que lo había estado buscando.

