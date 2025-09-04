La exmodelo Anamá Ferreira sorprendió al contar una divertida anécdota con el economista y diputado radical Martín Tetaz. Con humor, la brasileña relató cómo fue que se cruzaron en una aplicación de citas, a pesar de que el propio político había declarado en entrevistas anteriores que no las utilizaba.
Anamá Ferrerira y Martín Tetaz se conocieron en un app de citas y tuvieron un insólito encuentro
La conductora y el economista hicieron match en una app de citas. ¿Qué pasó después?
-
Martín Tetaz: "El PRO seguro termine en la boleta con La Libertad Avanza"
-
Así despidieron los famosos argentinos a Giorgio Armani
“Estoy pasando perfiles a la noche y lo vi ahí. Dije: ‘Uy, voy a poner un match’. explicó Anamá entre risas, frente a la mirada incómoda pero cómplice de Tetaz. El economista respondió con humor: “Yo con mis ojos como un dos de oro cuando veo ese match. Pensé ‘se me dio’”.
Ferreira reconoció que, en un principio, dudó de que se tratara realmente de Tetaz: “A mí me suelen decir que no soy yo, que es mentira. Entonces pensé, ‘¿estarán usando las fotos de Martín?’. ¿Qué hago? Voy a tomar algo con esta persona para ver si es realmente él. Y era Martín, es divino”.
El picante comentari de Anamá Ferreira a Fernanda Iglesias
En tono irónico, la exmodelo aclaró que la cita no prosperó: “Tuvimos una salida, pero me dejó abandonada y tirada. Igual todo bien, somos muy conocidos, muy famosos… Llegamos a una fiesta y se termina la fiesta”. La charla continuó en un clima de muy buena onda, con chicanas, risas y hasta un comentario de Anamá sobre Fernanda Iglesias: “Ella estaba muerta por salir con él… pero Fernanda, no pudiste” disparó.
Tetaz, lejos de incomodarse, se sumó al juego mediático y entre risas, recordó que la noche anterior no se cruzaron en la fiesta de Clarín, a pesar de que ambos asistieron. “Muy bueno, porque me encontré con muchos amigos que hacía tiempo que no veía”, comentó él, mientras Anamá insistía en que lo había estado buscando.
- Temas
- Martín Tetaz
Dejá tu comentario