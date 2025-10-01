Otro día perdido: Boy Olmi sorprendió a todos con los objetos que tiene en su auto







El actor estuvo de invitado en el programa de Mario Pergolini y habló sobre sus peculiares hábitos.

Boy Olmi descolocó a todos con los objetos que tiene en su auto.

El actor y director, Boy Olmi, estuvo de invitado en "Otro día perdido" (el trece), el programa conducido por Mario Pergolini. Entre algunas de las cosas que habló con el co, sorprendió con una que se destacó: los curiosos objetos que lleva en su auto.

Boy Olmi en Otro Día Perdido: el hábito que descolocó a todos Todo comenzó cuando el actor contó sobre sus particulares hábitos a la hora de emprender un viaje en el auto: “yo tengo muchos cambios por si hace frío, llueve, si tengo que leer en algún lugar, si me quedo detenido en un embotellamiento. Entonces tengo cosas". Ante esta situación, Pergolini contestó sorprendido "¿Me estás hablando en serio?”, a lo que Olmi remató: “en una época tenía un ovillo”.

Intrigados por la anécdota, le preguntaron nuevamente: “¿vos decís que tenés en el auto como varias mudas de ropa?“, a lo que respondió: "sí, mudas, exactamente. Alternativas para emergencia. En el auto tengo libros, discos, CDs que no escucho en ningún lado”, respondió.

“Porque en el auto podría escucharlos. En una época tenía, ahí en la gaveta del auto, no sé cómo se llama, ¿viste las galletas que se forman en los pescadores cuando se te enrosca tu un piolín? Entonces en los embotellamientos, en vez de ponerme nervioso, trataba de desenredar y no quería que el tráfico arrancara”, se sinceró.

El inevitable revés que sufrió Pergolini en el rating En el inicio de esta semana, el conductor salió al aire con su programa en el mismo horario de la transmisión de los premios Martín Fierro. En este contexto, la máxima gala de la televisión ocupó el prime time de Telefe desde las 21, y se extendió hasta pasada la medianoche, precisamente a las 0:46. Si se considera la totalidad de la transmisión, durante sus casi 4 horas la premiación logró un notable promedio de 15.0 puntos. Con el abogado, conductor y streamer Tomás Rebord como invitado, Mario Pergolini consiguió este lunes en su ciclo un promedio de 3.3 puntos de rating, su peor medición de los últimos tres meses y la segunda marca más baja desde el debut de Otro día perdido. Sin embargo, consiguió ubicarse como lo segundo más visto en su franja detrás de los premios Martín Fierro.

Temas Actores

Televisión