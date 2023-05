Andrew Garfield se pondrá en la piel de Carl Sagan para una película biográfica

“Es un sueño hacer una película sobre el Disco de Oro y, dentro de él, la inspiradora historia de amor entre Carl y Ann. Estoy encantado de que Andrew Garfield y Daisy Edgar-Jones estén en el centro de este romance épico que se desarrolla en el contexto infinito del espacio y el tiempo”.

Garfield y Edgar-Jones coprotagonizaron la serie limitada de FX (disponible en Star+) Under the Banner of Heaven, por la que Garfield obtuvo su primera nominación al premio Emmy y Edgar-Jones su segunda nominación al premio Golden Globe.