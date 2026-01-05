"Avatar: Fuego y Cenizas" es la cuarta película de James Cameron que supera los u$s1000 millones en taquilla

Ningún otro director aparte de Cameron posee tres películas con más de 2.000 millones de dólares en taquilla entre las 10 con mayor recaudación.

Avatar: Fuego y Cenizas de 20th Century Studios se ha convertido en la cuarta película de James Cameron en recaudar más de mil millones de dólares en taquilla mundial, después de Avatar , Avatar: El Camino del Agua y Titanic .

La recaudación global actual es de 1.080 millones de dólares, con 306 millones de dólares en la taquilla de EEUU y 777,1 millones de dólares en la taquilla internacional.

La esperadísima continuación de la serie Avatar de Cameron muestra a la familia Sully aún de luto por los sucesos del Camino del Agua, mientras el conflicto en Pandora se intensifica. En esta ocasión, su viaje los lleva a cruzarse con una nueva y agresiva tribu Na'vi que adora el fuego.

Cameron ha afirmado en varias ocasiones que tiene planes para una cuarta y una quinta entrega, y bromeó recientemente con que, si Avatar: Fuego y Cenizas rinde por debajo de lo esperado, convocará una rueda de prensa para revelar los detalles argumentales de Avatar 4 y Avatar 5.

"No sé si la saga irá más allá de este punto. Espero que sí", declaró Cameron al portal Entertainment Weekly. "Pero demostramos la viabilidad comercial cada vez que estrenamos". "Así están las cosas", añadió. "Si por la razón que sea no llegamos a hacer la cuarta y la quinta, convocaré una rueda de prensa y les contaré lo que pensábamos hacer. ¿Qué les parece?".

La franquicia creada por James Cameron se convirtió oficialmente en la trilogía más taquillera de todos los tiempos.

El total acumulado de la trilogía asciende por ahora a 6.350 millones de dólares a nivel mundial, por lo que, superó con una amplia diferencia, cercana a los 1.000 millones, a otras sagas emblemáticas como Star Wars, El Señor de los Anillos, Jurassic Park y Spider-Man.