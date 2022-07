Volvió Britney Spears con una versión casera y a capela de "Baby One More Time"

La princesa del pop aprovechó además para hacer una nueva catarsis, tras liberarse de la tutela legal a la que la tuvo sometida su padre, James Parnell Spears, durante buena parte de su carrera y que promovió el movimiento "Free Britney" entre sus fans de todo el mundo.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCgDRvTxMVRR%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABAFNWXBjjQ5jkDqlsQDidt4lnGnpyupXnEV9fZA2YE7ysvjRDuiRTlhZB67ZCZBoCUZAYWExC6uwhQdb8rSUcvve12VuaT6zd05NGTcaG2XFDZB7gaMIfAuYlTtxsF1XbijeweaEHnRodYw27yqgTAJss2gTGRZC4AZDZD View this post on Instagram A post shared by Britney Spears (@britneyspears)

Durante el posteo, reveló que durante 14 años reclamó a sus productores una nueva versión de "Baby One More Time", más cercana a la que muestra en el video, pero que no pudo lograr su objetivo. "Me lo arruinaron, me avergonzaron y me hicieron sentir absolutamente nada!!!", agregó.

"Comparto esto porque soy consciente de mi amor y pasión por cantar… y mi propia familia me hizo el ridículo … no voy a ser víctima!!!", continuó.

La perdida de su embarazo

Hace pocos meses, previo a su boda con el actor y modelo Sam Asghari, Britney anunció la perdida de su embarazo.

“Con la tristeza más profunda anunciamos que perdimos a nuestro bebé milagro. Este es un momento devastador para cualquier padre”, posteó en su cuenta de Instagram.

Spears, de 40 años, había anunciado que iba a convertirse en madre por tercera vez el pasado 11 de abril, después de meses de batallar para librarse de la tutela legal de su padre.

“Quizás tendríamos que haber esperado un poco más para anunciarlo, pero estábamos muy entusiasmados por compartir las buenas noticias”, confió la artista que realizó el posteo en simultáneo con el papá del bebé.