Bryan Cranston confirmó la causa de la muerte de RJ Mitte y lo despidió con un sentido mensaje

A través de sus redes sociales, Cranston lamentó la muerte del joven de 34 años que interpretó a su hijo en la aclamada serie.

Hollywood vive horas de conmoción tras conocerse la noticia de la muerte RJ Mitte , el actor que interpretó a Walter White Jr. en Breaking Bad , a sus 34 años. A través de sus redes sociales Bryan Cranston lamentó la muerte del joven que interpretó a su hijo en la aclamada serie.

“Estoy sumido en la desesperación mientras escribo esto esta noche. RJ Mitte, mi querido hijo en Breaking Bad, ha fallecido” , publicó Cranston en su cuenta de Instagram. El actor y activista por los derechos de las personas con discapacidad, Mitte, murió el lunes en su casa de Brownsville, Texas.

“Ese chico era bastante inexperto cuando empezamos a rodar el episodio piloto en febrero de 2007, pero poco a poco lo vimos convertirse en un actor realmente excelente”, dijo Cranston sobre su compañero de reparto. “Aprovechó su experiencia en la serie para convertirse en un firme defensor de los artistas con discapacidad y fue director de una organización filantrópica centrada en ayudar a la comunidad de personas con discapacidad”.

Tras el impacto que generó la noticia, fue el propio Cranston quién confirmó la causa de la muerte de su hijo televisivo a través de su mensaje en Instagram: “ Es especialmente devastador saber que se quitó la vida. ¿Por qué? Estábamos intercambiando mensajes hace apenas unas semanas, intentando quedar para comer. No sé si ese almuerzo habría cambiado su futuro…”.

“Pero sí sé que lo amé y disfruté muchísimo estar con él a lo largo de los años en la serie, y después de que la atención mediática en Breaking Bad se apagara… Te echaré de menos, hijo", concluyó el actor.

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RJ Mitte y su paso por Breaking Bad

Como escribió Cranston esta noche, Mitte "tenía solo 14 años" cuando comenzó la producción del programa.

Durante la mayor parte de las cinco temporadas de la serie creada por Vince Gilligan, el personaje de Mitte, que padecía parálisis cerebral, desconocía que su padre, profesor de ciencias, era uno de los mayores narcotraficantes del suroeste de Estados Unidos. El joven White solo se enteró casi al final de la última temporada, en el desgarrador episodio "Ozymandias".

Considerada una de las mejores series de televisión de todos los tiempos, Breaking Bad se emitió desde 2008 hasta 2013.

Junto a sus compañeros de reparto Anna Gunn y Aaron Paul, Cranston y Mitte estuvieron juntos en el escenario de los Premios SAG 2024 en una especie de reencuentro de Breaking Bad. El cuarteto presentó el premio a la Mejor Actuación de un Elenco en una Serie Dramática. Breaking Bad ganó ese mismo premio SAG en 2014.

Su lucha por la inclusión y la representación de la discapacidad

Más allá de su carrera como actor, Mitte dedicó parte de su trayectoria a promover la inclusión de las personas con discapacidad en la industria audiovisual. Aprovechó la visibilidad que le dio Breaking Bad para reclamar más oportunidades laborales y cuestionar los estereotipos que persisten en Hollywood. En una entrevista con TMZ en 2019, el actor habló sobre la necesidad de ampliar la representación de las personas con discapacidad en el cine y la televisión.

También se desempeñó como embajador de United Cerebral Palsy y Shriners Children's, organizaciones vinculadas con la discapacidad y la atención infantil. Además, presidió la Fundación Mitte, desde la que impulsó iniciativas filantrópicas y comunitarias. En el plano personal, el actor estaba comprometido con Kennedy Suarez, a quien le había propuesto matrimonio en 2025, después de varios años de relación.

En caso de una crisis emocional de cualquier tipo o una situación a la que no se le encuentra salida, se debe comunicar telefónicamente al 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires), (011) 5275-1135 o 0800 345 1435. El llamado es personal, confidencial y anónimo.