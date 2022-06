Buena intriga, pero abunda en simbolismos a descifrar

Acá esta comedia asordinada se titula “Pequeña flor”, como la vieja y hermosa canción de Sidney Bechet que encabeza la banda sonora. En Francia, país coproductor, la anuncian como “Petite fleur”, agregando “basé sur le roman ‘Petite fleur jamais ne meurt’”, basado en la novela ‘Pequeña flor nunca muere’, lo que suena romántico. El título de venta internacional es otra cosa: “15 ways to kill your neighbour”, 15 formas de matar a su vecino. Lo singular es que un fracasado las prueba todas, sobre el mismo vecino, con eficacia 100% comprobada, pero no hay caso, al otro día el de al lado sigue en pie, sin odios, cicatrices ni rencores, tan cargoso e incómodo como siempre.