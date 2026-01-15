El cine infantil de Gilles de Maistre y su ética animal Por Paraná Sendrós + Seguir en









El realizador francés construye relatos sencillos con criaturas reales, filmados en paisajes lejanos y pensados como fábulas amables, donde el vínculo humano desplaza al artificio tecnológico.

“Moon, mi amigo panda”, acaba de estrenarse en los cines locales.

Animales verdaderos, no de Inteligencia Artificial. Ese es uno de los méritos más destacados del cine que hace Gilles de Maistre para los niños: “Mia y el león blanco”, “El lobo y el león: una amistad inesperada”, “Emma y el jaguar negro”, y “Moon, mi amigo panda”, que aquí acaba de estrenarse. Para eso trabaja con animales criados junto a los humanos y además especialmente relacionados con las criaturas que han de actuar en cada película. Por ejemplo, Daniah de Villiers y el león albino fueron creciendo casi juntos a lo largo de tres años, y recién después empezó el rodaje. Ahora ella está desarrollando su carrera como actriz de cine y televisión y él sigue haraganeando en su reserva, donde solo se permite la caza fotográfica. Cada tanto vuelven a verse.

Otro detalle: cada película está filmada en un país distinto. Sucesivamente, Sudáfrica, Canadá, México y China, más específicamente los bosques de Chengdu, donde funciona el enorme Centro Chino de Conservación e Investigación para el Panda Gigante, con hospital incluido. Ahí va a parar el osito después de pelearse con un lince en defensa de su amigo. Pequeño detalle: no vemos la pelea entre los animales, en cambio vemos un par de discusiones entre los padres, pero todo termina bien. Esta es una fábula para niños, sencilla, inocente, con lindas moralejas, una edición básica, un mínimo de efectos especiales, p.ej. cuando el osito corre a enfrentarse con el felino, y un elenco familiar, con los hermanitos Martane y la venerable Sylvia Chang en rol de abuela sabia (escritora, actriz, cantante, directora, productora, esa mujer es toda una institución a ambos lados del Mar de la China).

Las películas mencionadas van todas por ese mismo lado, están guionadas por Prune de Maistre, esposa del director, y la mejor sigue siendo la primera, producida por Jacques Perrin, un humanista que aparte de joyas como “Cinema Paradiso” también produjo muy buenos documentales sobre la vida animal, por ejemplo “Microcosmos” y “Nómadas del viento”, dedicado a las aves migratorias.

Pero atención, este Gilles de Maistre es algo más que el autor de fábulas con niños y animales. Licenciado en filosofía y luego en periodismo, antes hizo trabajos muy fuertes para cine y televisión sobre niños soldados de tres continentes (p.ej. “Tengo 12 años y combato en la guerra”), la forma en que se reciben los bebés en diversas y disímiles partes del mundo (“El primer grito”), la vida en distintos lugares, incluso en Corea del Norte, y también un par de comedias románticas, un seguimiento de dos años al chef Alain Ducasse, y “Féroce”, drama inquietante sobre un chico libanés al que los israelíes le mataron parte de la familia, los de Hezbolla le lavaron la cabeza y los parientes lo recibieron en Paris sin saber que llegaba con una misión suicida, historia basada en un libanés que realmente vivió todo eso, pudo reconsiderar sus intenciones y ahora pasa su vejez alejado del odio. Próximas películas de Maistre, “Melody for a Bear” y “L’enfant du desert”, filmada con los beduinos del Sahara. Y como si todo esto fuera poco, tiene seis hijos.

“Moon, mi amigo panda” (“Moon le panda”, Francia, 2024); Dir.: Gilles de Maistre; Int.: Noe Liu Martane, Nina Liu Martane, Sylvia Chang, Alexandra Lamy, Ye Liu y los osos Tata y Shin Tou.

Temas Películas