Celebran 50 años de álbum de Elton John

En 1971 el equipo formado por Elton John y el compositor Bernie Taupin elaboró su disco más ambicioso, no sólo gracias a los originales arreglos de cuerdas de Paul Buckmaster sino también a una intención de moldear un poco el álbum para insertarse en el cada vez más complejo estilo del art rock, o música progresiva, que empezaba a ser la moda reinante en el rock británico de esos Pero ademas de la tensión entre la locura del tema que da su nombre al título y auténticos clásicos del pianista de los grandes y excéntricos anteojos como “Tiny Dancer”, todos sus fans recuerdan a “Madman Across the Water” entre los mejores trabajos de Elton John junto al anterior “Timblewood Connection”, con el que tiene algunos puntos en común. Para celebrar los 50 años de “Madman…” sale ahora este box set de cuatro discos que tiene de todo, incluyendo docenas de demos y outakes que quedaron fuera de las sesiones originales, y un disco entero en distintas presentaciones en vivo en la BBC de casi todos los temas del álbum, que viene en un nuevo remix. La edición de lujo incluye además un libro de más de 100 páginas.