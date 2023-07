Chachi Telesco recordó el difícil momento que vivió tras la viralización de su video íntimo

"Ella me hizo un bullying asqueroso y machista. Yo estaba sola, un montón de pelotudos se burlaron de eso, entre ellos gente deconstruida como Maju Lozano que junto a Mariana Fabbiani me destrozaron", dijo mientras compartía uno de los tantos videos de humor que ellas hicieron en ese momento.

"Me tuve que bancar durante 6 meses ese asedio. Los medios me asediaban sin parar y si ellos lo muestran, la gente no se olvida. Mujeres como Maju Lozano, Mariana Fabbiani, Pamela David no pararon... yo quería seguir siendo actriz y trabajando como modelo porque era plata que me ayudaba a bancarme la pensión".

"Se me cayeron todos los contratos. Después de 6 meses con mucha ayuda psicológica y psiquiátrica, salí adelante. Y vos, Maju Lozano, usaste eso para burlarte de mi en una canción que me dedicaste".

Chachi Telesco Maju

La vida después de la difusión del video

Pese a que Chachi Inició varios juicios, incluido uno para que el video dejara de circular en la Web, pero no lo logró. De hecho, hasta el día de hoy es posible encontrarlo fácilmente. Es por eso que decidió reorganizar sus prioridades y también sus objetivos en el plano laboral. Si bien aceptó muy pocos trabajos como actriz, poco a poco se fue alejando de los medios y comenzó un recorrido espiritual para poder sanar.

Fue así que hizo los cursos del Arte de Vivir, incursionó en la meditación y realizó un profesorado de yoga gracias al cual pudo abrir su propia escuela.