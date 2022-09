Rusherking presentó "Perfecta", su nuevo single dedicado a la China Suárez

“Mariano (Dread Mar I) me propuso escribir sobre lo que estoy viviendo hoy en día, y lo que siento en este momento. Hacer una canción que le hable directamente a esa persona especial, y no a todo el mundo”, aseguró Rusherking en un comunicado. Acompañados por Big One en la producción musical, Perfecta habla sobre la búsqueda del amor.

Por su parte, Dread Mar I viene de lanzar La Última Ola junto a Danny Ocean, y se encuentra recorriendo distintos países con una gira promocional que incluye su paso por Chile, Argentina, Colombia, entre otros países. Además, uno de sus últimos sencillos, Verte, junto a Nicki Nicole y Bizarrap, ya lleva superados los 150 Millones de reproducciones.

La reacción de la China Suárez a Perfecta de Rusherking

Ante el lanzamiento de Perfecta la China Suárez habló y se mostró emocionada: "Es mi canción favorita. Me la aprendí el mismo día porque la escuché muchas veces", dijo la China en un breve clip que subió a una historia de Instagram.

Con el cantante de trap a su lado y escuchándola atentamente, Suárez agregó: "Creo que, si alguna vez la escucho en vivo, voy a llorar. Quiero que lo sepas".