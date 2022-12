James Cameron reveló la razón por la cual recortó 10 minutos de la nueva Avatar

"De hecho, corté unos 10 minutos de la película enfocándome en la acción de disparos", dijo Cameron. "Quería deshacerme de algo de la fealdad, encontrar un equilibrio entre la luz y la oscuridad. Tienes que tener conflicto, por supuesto. La violencia y la acción son lo mismo, dependiendo de cómo se mire. Este es el dilema de todos los cineastas de acción, y soy conocido como un cineasta de acción".

"Miro hacia atrás en algunas películas que he hecho, y no sé si me gustaría hacer esa película ahora", dijo. "No sé si me gustaría fetichizar el arma, como hice en un par de películas de Terminator hace más de 30 años, en nuestro mundo actual. Lo que está pasando con las armas en nuestra sociedad me revuelve el estómago".

Agregó: "Estoy feliz de vivir en Nueva Zelanda, donde prohibieron todos los rifles de asalto dos semanas después del horrible tiroteo en la mezquita hace un par de años".

Respecto a Terminator dijo recientemente: "Si tuviera que hacer otra película de Terminator y tal vez tratar de lanzar esa franquicia nuevamente, lo cual está en discusión, pero no se ha decidido nada", dijo Cameron recientemente en el podcast Smartless , "lo haría mucho más sobre el lado de la IA de que los malos robots enloquecidos".