Cómo será la adaptación de Tomb Raider que tiene a Sophie Turner como protagonista

La saga regresa en formato episodios con Prime Video y una nueva mirada sobre la heroína, enfocada en su etapa inicial y los desafíos del relato serial.

El mega lanzamiento de Prime Video tiene expectantes a los fanáticos del juego y de la actriz.

Tomb Raider vuelve a escena , esta vez con formato episódico y el respaldo de Prime Video. Tras décadas de recorrido entre videojuegos y cine, la saga busca un nuevo aire con una serie que promete revisar los orígenes de Lara Croft desde otro lugar, más cercano al ritmo de las plataformas actuales y a una construcción prolongada del personaje.

El anuncio de Sophie Turner al frente del proyecto marcó un punto de inflexión. La actriz británica, reconocida por papeles de alto impacto en la cultura pop, se enfrenta a un desafío particular: encarnar a una heroína que ya tuvo múltiples versiones y un público muy atento a cada decisión creativa. El fandom, como suele pasar, acompaña con expectativa y cierta cautela.

En este escenario, la serie aparece como una apuesta fuerte dentro del catálogo de Prime Video, que en los últimos años sumó adaptaciones de universos conocidos. Aun así, trasladar Tomb Raider al lenguaje televisivo implica equilibrar acción, relato y desarrollo emocional , una combinación que no siempre resulta sencilla.

Tomb Raider nació en los años noventa como videojuego y rápidamente se convirtió en un fenómeno global. Lara Croft pasó de la consola a la gran pantalla con las películas protagonizadas por Angelina Jolie a comienzos de los 2000, y más tarde con la versión de Alicia Vikander en 2018, que intentó un tono más realista y cercano al reboot del juego.

La serie de Prime Video se inscribe en esa tradición, aunque con una diferencia clave porque el formato episódico permite profundizar en etapas y conflictos que en el cine suelen quedar comprimidos. En lugar de resolver todo en dos horas, la narrativa seriada habilita matices, tiempos muertos y evolución gradual.

La producción apunta a mostrar una Lara Croft más joven, todavía en proceso de formación, lejos de la exploradora completamente segura de sí misma. Esta elección conecta con una tendencia actual en las adaptaciones, donde los personajes se presentan con dudas, contradicciones y aprendizajes en marcha.

El desafío está en mantener la identidad de la saga, con tumbas, enigmas, viajes extremos y peligro constante. Al mismo tiempo, el proyecto debe dialogar con un público que ya conoce la historia y con otro que llega sin referencias previas. Ese cruce no siempre es sencillo y suele definir el destino de este tipo de series.

La primera imagen de Sophie Turner como Lara Croft

La publicación de la primera imagen oficial de Sophie Turner caracterizada como Lara Croft funcionó como disparador del debate. En la foto, difundida por Prime Video, se la ve con una estética sobria, pensada más para la aventura que para el golpe de efecto visual. El vestuario y la actitud buscan alejarse de versiones hipersexualizadas del pasado.

sophie-turner-lara-croft

Ese primer vistazo dejó entrever una apuesta por el realismo y la acción física, algo que conecta con las últimas reinterpretaciones del personaje en el mundo gamer. Aun así, se trata apenas de un adelanto, y buena parte del tono final dependerá del guion, la dirección y el ritmo que adopte la serie a lo largo de sus episodios.

Turner llega con experiencia en universos de gran escala y relatos seriales, un punto a favor para un proyecto que necesita sostener tensión capítulo tras capítulo. La incógnita pasa por cómo logrará apropiarse de un personaje tan instalado en el imaginario colectivo sin quedar atrapada en comparaciones permanentes.