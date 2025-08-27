Un tribunal de Berlín condenó el martes a un joven de 16 años por haber apoyado un complot terrorista frustrado centrado en una serie de conciertos de Taylor Swift en Viena el año pasado.
Condenan en Berlín a un adolescente implicado en un complot terrorista contra un concierto de Taylor Swift
El año pasado, Swift tenía previsto actuar en el Estadio Ernst Happel de Viena como parte de la etapa europea de su Eras Tour. Sin embargo, tuvo que cancelar un show por una amenaza terrorista.
El individuo, conocido públicamente como Mohamad A., recibió una condena condicional de 18 meses. Tenía 14 años cuando se involucró en el ataque.
El año pasado, Swift tenía previsto actuar en el Estadio Ernst Happel de Viena del 8 al 10 de agosto como parte de la etapa europea de su Eras Tour. Sin embargo, la promotora, Barracuda Music, canceló los conciertos el 7 de agosto tras el arresto de dos personas a las afueras de Viena, en la ciudad de Ternitz, el martes 6 de agosto. Un tercer sospechoso fue arrestado el 8 de agosto.
Las autoridades dijeron durante una conferencia de prensa después de los arrestos que los sospechosos se habían radicalizado a través de Internet por el grupo terrorista Estado Islámico.
Qué había dicho Taylor Swift sobre la cancelación de su concierto en Viena
“La cancelación de nuestros conciertos en Viena fue devastadora”, escribió Swift tras la conclusión de su gira europea en Londres. “El motivo de las cancelaciones me llenó de un nuevo miedo y una enorme culpa, porque tanta gente había planeado asistir a esos conciertos. Pero también estaba muy agradecida con las autoridades, porque gracias a ellas, estábamos lamentando los conciertos y no los conciertos”.
Omar Haijawi-Pirchner, jefe de la Dirección de Seguridad Estatal e Inteligencia de Austria, fue citado por la AP el año pasado diciendo que el principal sospechoso, conocido públicamente como Beran A, "quería llevar a cabo un ataque en el área exterior del estadio, matando a tantas personas como fuera posible utilizando los cuchillos o incluso utilizando los dispositivos explosivos que había fabricado".
- Temas
- Taylor Swift
- Viena
