Damas Gratis: Pablo Lescano después de la muerte de un fan antes de su show, "Chau Bogotá, me rompiste el corazón"

Pablo Lescano, líder de Damas Gratis, eligió sus redes sociales para expresarse respecto de la muerte de un seguidor y de los disturbios que lo obligaron a cancelar la tercera presentación de la banda en Bogotá.

Pablo Lescano eligió sus redes para expresarse sobre la suspensión de su show en Bogotá. @pablitolescanook

Damas Gratis iba a comenzar su tercera presentación en el Movistar Arena de Bogotá cuando se desató una feroz batalla campal. La banda debió cancelar el show por el enfrentamiento entre hinchas de fútbol que terminó con la muerte de un fanático y cinco heridos de gravedad. El líder de la banda, Pablo Lescano, habló en sus redes sociales acerca de lo sucedido: "Chau Bogotá, Colombia me rompiste el corazón, muy triste por lo sucedido".

Junto a esas palabras que usó para describir cómo se sentía, el cantante compartió a través de sus historias de Instagram capturas de pantalla de los mensajes que recibió de los miembros de la organización del show y de algunos seguidores.

El descargo de Pablo Lescano después del show en Bogotá Pablo Lescano eligió sus redes para expresarse sobre lo sucedido. Instagram de Pablo Lescano "Mucha gente quedó con las ganas de vivir ese concierto que nos ibas a brindar hoy, es una lástima que por unos desadaptados tengamos que pagar todos. Un fuerte abrazo mi hermano", decía uno de los mensajes. Otro contaba: "Íbamos con mi amiga. Hace 18 años nos hicimos amigas por tu música y por unos pend.. no pudimos gritar y recordar viejos tiempos".

Otro hablaba de los mensajes que eligió Lescano para ilustrar su dolor fue el de un usuario que hablaba de un sueño por cumplir y describía: "Por culpa de unos pocos pagamos todos, qué triste de verdad. Justamente estaba cumpliendo años y ese era mi regalo". Lo real es que, el disturbio fue tal que Damas Gratis debió suspender el recital que nada tenía que ver con el enfrentamiento ocurrido. En efecto, el motivo de la gresca estuvo aparentemente relacionado con rivalidades en el fútbol.

Qué fue lo que pasó antes de la presentación de Damas Gratis Sobre el inicio del show que prometía llevar la cumbia villera argentina para hacer retumbar las gargantas de los presentes, la pasión desbordada por el fútbol opacó una noche y la volvió trágica.

Bogotá es un lugar lleno de pasión desenfrenada por el fútbol. Se cree que la violencia escaló entre hinchas de Independiente de Santa Fe y los hinchas de Millonarios y lamentablemente el enfrentamiento fue atroz. video damas gratis colombia 2 Los disturbios iniciaron en la noche de este miércoles en la tercera y última presentación de Damas Gratis en Colombia. Las imágenes de la escena violenta se volvieron virales en redes sociales por la brutalidad que representan: golpes, objetos arrojados , golpes con palos e incluso algunas personas con navajas. Fue Fernando Galán, el alcalde, quien confirmó que falleció una persona en su cuenta de X: "Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena", y aseguró que será investigado el hecho, aunque la información inicial indica que fue atropellado.

