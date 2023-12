Damon Albarn confirmó que Blur entra nuevamente en pausa: "Es demasiado para mí"

La banda, compuesta por Albarn, el guitarrista Graham Coxon , el bajista Alex James y el baterista Dave Rowntree , se reunió después de una pausa de ocho años y lanzó su noveno álbum de estudio "The Ballad Of Darren" a principios de este año. El mes pasado, tocaron juntos en sus últimos shows programados en Sudamérica, siendo el último en Argentina.

En una nueva entrevista con la publicación francesa Les Inrockuptibles (a través de Far Out Magazine), Albarn reveló que la banda se tomará un descanso una vez más hasta nuevo aviso. "Es hora de concluir esta campaña", dijo. "Es demasiado para mí. Fue lo correcto y un inmenso honor tocar estas canciones nuevamente, pasar tiempo con estos muchachos, hacer un álbum, bla, bla, bla”.

Continuó: “No digo que no lo volveré a hacer, fue un hermoso éxito, pero no me quedo en el pasado”.