De Jar Jar Binks a Jedi, el regreso de un actor de Star Wars en The Mandalorian

En un cameo sorpresa el actor que interpretó a Jar Jar Binks, Ahmed Best , regresó al universo de “Star Wars” en el episodio de hoy de “The Mandalorian” . Pero en lugar de interpretar al infame Gungan, Best regresó como un Jedi llamado Kelleran Beq.

En el episodio más reciente, titulado "The Foundling" , Best aparece brevemente en un flashback de la Orden 66, cuando los soldados clon traicionaron a los Jedi y asesinaron sin piedad a casi todos. El caballero Jedi de Best, Kelleran, salva a un joven Grogu, que se encontraba solo frente a un grupo de soldados clon. Kelleran salva al pequeño alienígena y despacha a los enemigos con sus dos sables de luz, lo que le permite a Grogu escapar con él en un barco. El episodio termina sin mostrar a dónde vuelan Kelleran y Grogu, lo que abre la posibilidad de que Best reaparezca más adelante.

Esta no es la primera vez que Best interpreta a Kelleran. Creó el papel para la serie web "Star Wars: Jedi Temple Challenge" , un programa de juegos para niños donde los concursantes completaron carreras de obstáculos para convertirse en caballeros Jedi.

Veinte años después de interpretar a Jar Jar, Best habló sobre cómo la reacción casi lo llevó al suicidio.

“Me golpeó. Me vino bien. Me llamaron todos los estereotipos raciales que puedas imaginar. Hubo esta crítica de ser este dialecto roto de Jamaica, lo cual fue ofensivo porque soy descendiente de las Indias Occidentales, no soy jamaiquino. Fue debilitante. No sabía cómo responder”, dijo Best en una entrevista de 2019.

“La depresión me golpeó. Duro. Estaba roto. Lo único que se me ocurrió para sentirme mejor fue cruzar el puente de Brooklyn. Pero esta vez, cuando crucé el puente, no vi las luces de Manhattan. No vi las torres [o] el potencial del trabajo duro y el ingenio. No vi nada; Acabo de ver una niebla. Me sentía cansado de tener que explicarme. Me sentía cansada de tener que defenderme y defender mi trabajo. Me sentí cansada de tener que luchar contra el racismo y los estereotipos raciales. Solo quería hacer un papel. Yo estaba agotado."