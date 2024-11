Desórdenes alimenticios y sexuales en dos estrenos de cine argentino

Por su parte, “Vera y el placer de los otros”, hecha con poca plata y gente joven casi desconocida, cuenta la riesgosa aventura de una adolescente que alquila por horas un sucucho húmedo donde parejas también adolescentes puedan tener algo de intimidad. Y decimos algo, no todo, porque ella suele escucharlas detrás de la puerta. Ese es su deleite, y también su aprendizaje. El problema es que ese lugar no es suyo. Es responsabilidad de una inmobiliaria, la madre lo tiene a cargo y la hija le roba la llave.

Hecho ese planteo, solo cabe esperar que la chica avance en su aprendizaje, la madre no advierta sus picardías, y la inmobiliaria no interrumpa el negocio. Vale la aclaración, ésta no es, ni de lejos, una película comercial del tipo que solía llenar salas de hombres solitarios en viejos tiempos. Su intención y sus modos son otros, atentos a los tiempos actuales donde se impone la mirada femenina, y no diremos más para no arruinar la expectativa.

Sus directores, Romina Tamburello y Federico Actis, son rosarinos y como tales filmaron todo en Rosario con técnicos santafesinos y entrerrianos. También el reparto es rosarino, excepto Inés Estévez, la madre, y Luciana Grasso, la ingeniosa. Cierto, ella ya no es tan adolescente, pero, por razones legales, a ese personaje solo podía representarlo alguien mayor de edad. Y ella resulta totalmente creíble como chiquilina y da gusto verla.

Además es un buen paso en su carrera, porque, si bien ya tiene cierto renombre en el teatro off, en cine solo había actuado en films de terror de poca difusión, como “Al morir la matiné”, “Las noches son de los monstruos” y, de algún modo, el lejano cortometraje “Virgen”, a cuyos personajes les hubiera venido muy bien el refugio que alquila Vera, en vez de una casa apartada con algo indeseado en la penumbra.