Día del perro: 5 películas para ver en Netflix

Benji

Dos hermanos llamados Carter y Frankie encuentran un perro callejero y lo llevan a casa, pero su mamá que es una adicta al trabajo no permite que sus hijos tengan mascotas. Los niños son secuestrados por criminales y el único que puede rescatarlos es el perro. Es dirigida por Brandon Camp, es un reinicio de la película de 1974 del mismo nombre, que fue dirigida por el padre de Camp, Joe. Es protagonizada por Gabriel Bateman y Darby Camp.

Perro perdido

Basado en la historia real, un padre y un hijo reparan su relación rota durante una caminata forzada por el sendero de los Apalaches para encontrar a su amado perro perdido. Esta película se basa directamente en el libro Dog Gone: A Lost Pet’s Extraordinary Journey and the Family Who Brought Him Home escrito por el cuñado del protagonista de esta historia, Pauls Toutonghi, el cual, a su vez, se basó en una historia real situada en 1998, año en que Fielding Marshall perdió a su perro. Esta protagonizada por Rob Lowe y Johnny Berchtold. La dirección estuvo a cargo de Stephen Herek.

Colmillo blanco

La película relata la historia de Colmillo Blanco, un valiente perro lobo. Inicialmente es amaestrado por Castor Gris y su tribu india, quien se ve obligado a entregárselo a un hombre malvado. Salvado por una amigable pareja, el perro deberá dejar de lado sus instintos salvajes y acostumbrarse a vivir rodeado de humanos. Dirigida por Alexandre Espigares, esta basada en la novela del mismo nombre del autor estadounidense Jack London. Cuanta con las voces de Nick Offerman, Rashida Jones, Paul Giamatti y Eddie Spears.

Marley y yo

Los recién casados John y Jenny Grogan deciden dejar atrás los duros inviernos de Michigan para instalarse en la soleada West Palm Beach (Florida). Los dos consiguen empleo en dos periódicos rivales, compran su primera casa y afrontan los retos del matrimonio. Cuando John le confiesa a su amigo y colega Sebastian que aún no se siente preparado para ser padre, éste le sugiere que le regale a Jenny un perro. Los Grogan adoptan un bonito cachorro de Labrador que, poco después, se convierte en una mole de 45 kilos que transforma la casa en una verdadera catástrofe. Dirigida y escrita por David Frankel, esta protagonizada por Owen Wilson y Jennifer Aniston.