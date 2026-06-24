Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo, la película de Netflix que cuenta el camino del arquero campeón del mundo

La producción reconstruye la historia de Emiliano Martínez con testimonios, animación y material inédito. Conocé los detalles.

La película combina entrevistas, ilustraciones de Liniers y archivos personales para repasar la vida de Emiliano Martínez.

La historia de Emiliano “Dibu” Martínez ya forma parte de Netflix . Desde sus comienzos en Mar del Plata, hasta convertirse en una de las figuras más importantes de la Selección Argentina .

Netflix llevó ese recorrido a la pantalla con Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo , una película documental estrenada el 28 de mayo de 2026 que explora la vida personal y profesional del arquero campeón del mundo . La producción fue realizada por PEGSA, dirigida por Gustavo Cova y basada en un relato escrito por Hernán Casciari.

A diferencia de otros documentales deportivos, la película mezcla entrevistas, imágenes de archivo, reconstrucciones animadas e historias narradas desde la perspectiva del propio protagonista. El retrato busca explicar no solo cómo Martínez llegó a la cima del fútbol mundial, sino también quién era antes de convertirse en una figura reconocida internacionalmente.

El eje central de la película no está puesto exclusivamente en los títulos obtenidos con la Selección Argentina . El documental retrocede varias décadas para mostrar a un niño de Mar del Plata obsesionado con el fútbol, que soñaba con convertirse en arquero profesional. Desde muy joven, Martínez dejó su ciudad natal para incorporarse a las divisiones juveniles de Independiente y posteriormente emigró hacia Inglaterra para sumarse al Arsenal.

Cuando finalmente logró continuidad en el fútbol inglés, Martínez ya tenía más de una década de experiencia profesional acumulada. La consagración llegaría después con el Aston Villa y, posteriormente, con la Selección Argentina.

Uno de los rasgos distintivos de la producción es el uso de ilustraciones de Ricardo Siri, conocido como Liniers. La película presenta a un joven Emiliano dialogando con una pelota que le recuerda constantemente los desafíos que deberá enfrentar para alcanzar sus objetivos. La voz de esa pelota fue interpretada por Agustín Aristarán, más conocido como Soy Rada.

La producción tiene una duración de 77 minutos y fue filmada entre Argentina e Inglaterra durante 2025, recorriendo escenarios clave de la vida del arquero.

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La participación de Messi, Scaloni y las personas más cercanas al arquero

El documental incorpora testimonios de figuras fundamentales en la carrera de Martínez. Entre los entrevistados aparecen Lionel Messi, Lionel Scaloni y Miguel Ángel “Pepé” Santoro, además de familiares, amigos de la infancia y personas que acompañaron al arquero durante distintas etapas de su trayectoria.

El material de archivo también ocupa un lugar importante dentro del relato. La película recupera imágenes familiares, registros inéditos y escenas vinculadas a los años de formación de Martínez tanto en Argentina como en Inglaterra.

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Dibu Martínez, fenómeno nacional

La película llega en un momento particular para la carrera del futbolista. Tras convertirse en campeón del mundo, bicampeón de América y una de las figuras más influyentes del seleccionado argentino, Martínez pasó a ocupar un lugar destacado dentro del deporte nacional e internacional.

Su personalidad y performance en torneos internacionales lo transformaron en un símbolo para gran parte de los hinchas argentinos. El documental busca explicar cómo se construyó ese personaje público y qué experiencias moldearon al arquero antes de alcanzar la fama global.

Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo ya está disponible en Netflix y propone una mirada diferente sobre uno de los protagonistas más importantes del fútbol argentino contemporáneo.