65° aniversario del cumpleaños de Diego Maradona: los emotivos saludos de sus hijos







Dalma, Gianinna y Diego Jr. recordaron al "Diez" con mensajes íntimos y sentidos a cinco años de su muerte, en el día en que habría cumplido 65 años.

A 65 años del nacimiento de Diego Maradona, sus hijos lo recordaron en sus redes sociales.

A cinco años de su partida, el legado de Diego Armando Maradona sigue tan presente como aquella tarde en México ’86, cuando su zurda hipnotizó al mundo.

Este 30 de octubre, el astro del fútbol habría cumplido 65 años, y sus hijos Dalma, Gianinna y Diego Jr. inundaron las redes con mensajes cargados de emoción, amor y una nostalgia que ni el tiempo logra disolver. Los homenajes, compartidos en distintos rincones del planeta, se convirtieron rápidamente en un reflejo de cómo el ídolo trasciende generaciones y fronteras.

Los saludos en redes de los hijos de Diego Maradona Dalma Maradona fue la primera en hablar. En su cuenta de Instagram, publicó una serie de fotos familiares que remiten a la vida cotidiana: tardes en casa, abrazos cómplices y esa sonrisa inconfundible que anticipaba travesuras. “Feliz todo, te amo”, escribió la mayor de las hijas de Claudia Villafañe, acompañando las imágenes con un emoji de corazón roto. En una historia posterior, dejó una frase que muchos interpretaron como un desahogo: “Es cada vez más difícil, pero estás en cada rincón de mi vida”. Su posteo, repleto de recuerdos personales, superó rápidamente los cien mil “me gusta”, y generó una catarata de comentarios de fanáticos que la acompañaron en la fecha más sensible del año.

Por su parte, Gianinna eligió un tono más visceral. Subió un video casero donde se la ve de niña, bailando junto a su padre, mientras él intenta seguirle el ritmo con torpeza y una carcajada contagiosa. “La vida por abrazarte así de nuevo”, escribió en el pie del video, junto a un corazón azul. Luego, en una historia, confesó: “Hoy no tengo ganas de festejar, solo de tenerte acá”. Su publicación generó miles de reacciones, incluyendo mensajes de colegas y amigos que destacaron la autenticidad con la que siempre se expresó, incluso en los momentos más duros.

Desde Nápoles, Diego Armando Maradona Jr. también rindió homenaje a su padre. “Auguri papà mio, che i miei auguri arrivino fino a te”, escribió en italiano, junto a un video donde se lo ve junto a Diego recorriendo el estadio San Paolo. En un tramo de su mensaje, el hijo del “Pelusa” confesó: “Ayúdame a aceptar que la vida fue injusta con nosotros. Dime si del otro lado estás feliz”. Sus palabras, atravesadas por el dolor y la distancia, emocionaron a los seguidores italianos, quienes lo llenaron de muestras de cariño.

