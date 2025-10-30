Cómo sigue la causa por la muerte de Diego Maradona hoy

La Justicia bonaerense fijó fecha para el juicio político a Julieta Makintach, la jueza investigada por su accionar en la causa por la muerte de Maradona.

El 30 de noviembre de 2020, la muerte de Diego Armando Maradona marcó un antes y un después no sólo en el fútbol mundial, sino también en la Justicia argentina. Casi cinco años después, el caso continúa generando repercusiones.

Investigaciones, audiencias y nuevas derivaciones judiciales mantienen abierto el debate sobre las responsabilidades médicas y legales en torno al fallecimiento del astro .

En ese marco, se conoció una nueva resolución que vuelve a poner el tema en agenda, y es que el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires fijó fecha para el juicio político a la jueza Julieta Makintach , una de las magistradas señaladas por presuntas irregularidades en el trámite de la causa que investiga las circunstancias de la muerte del exfutbolista.

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 en una casa del barrio San Andrés, en Tigre, donde cumplía una internación domiciliaria tras una operación por un hematoma subdural. Su salud se había deteriorado en los meses previos y su entorno médico estaba bajo la lupa por el seguimiento del tratamiento.

La autopsia determinó que falleció por un edema agudo de pulmón y una insuficiencia cardíaca crónica , y desde entonces la investigación judicial busca establecer si existió negligencia o abandono de persona por parte de los profesionales que lo atendían.

MARADONA (1) Goal.com

Juicio político a Julieta Makintach, la jueza involucrada

La jueza Julieta Makintach, integrante del Tribunal de Garantías N° 6 de San Isidro, enfrenta un proceso de destitución por presunto mal desempeño de sus funciones en el marco de la causa Maradona. El Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados bonaerense confirmó que el juicio político comenzará el próximo 21 de noviembre.

Makintach fue señalada por supuestas irregularidades en su accionar durante el trámite judicial, lo que derivó en pedidos de sanción y revisión de su conducta. La magistrada había intervenido en distintas etapas del proceso y su rol fue cuestionado por organismos judiciales y familiares del exfutbolista.

Julieta Makintach 2.jpg AFP

Cómo sigue la causa por la muerte de Maradona

El expediente principal continúa su curso en los tribunales de San Isidro, donde ocho profesionales de la salud están imputados por el presunto homicidio con dolo eventual. Entre ellos figuran el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y otros miembros del equipo médico y de asistencia.

Mientras tanto, la apertura del juicio político a Makintach agrega un nuevo capítulo al entramado judicial que rodea el caso. La expectativa está puesta en si estas definiciones podrán acelerar el proceso principal o si, por el contrario, abrirán una nueva instancia de revisión institucional sobre cómo actuó la Justicia ante la muerte de Diego Maradona.