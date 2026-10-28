Por qué Sinister es la película más terrorífica de la historia del cine según la ciencia y dónde se puede ver

Estrenada en 2012 y protagonizada por Ethan Hawke, la producción obtuvo 96 puntos sobre 100 en la medición que analiza las reacciones de los espectadores.

El estudio Science of Scare volvió a ubicar al filme de Scott Derrickson en el primer puesto. La historia está protagonizada por asesinatos, grabaciones perturbadoras y una presencia sobrenatural.

Sinister se mantiene en el primer puesto del ranking Science of Scare, que busca identificar las películas de terror que generan las reacciones físicas más fuertes en el público. La producción de 2012, dirigida por Scott Derrickson y protagonizada por Ethan Hawke, volvió a encabezar la clasificación de 2026 con una puntuación de 96 sobre 100.

El relevamiento mide cambios en la frecuencia cardíaca y otros indicadores fisiológicos mientras los participantes miran distintas películas. En el caso de Sinister, el pulso promedio pasó de 64 a 86 latidos por minuto , un incremento del 34%. Durante el momento más intenso, llegó a 131 latidos por minuto.

La película sigue a Ellison Oswalt, un escritor especializado en crímen que atraviesa una crisis profesional. Después de publicar un libro exitoso, lleva más de una década sin conseguir otro título que tenga el mismo impacto. Para encontrar una nueva historia, se muda con su esposa y sus dos hijos a una casa donde una familia fue asesinada.

En el lugar descubre una caja con varias películas caseras en formato Super 8. Las grabaciones muestran escenas de asesinatos cometidos en distintas circunstancias y se convierten en la principal pista para reconstruir lo que pasó. En vez de entregar el material a la policía, Ellison decide investigar por su cuenta con la intención de usar los hallazgos en su próximo libro.

A medida que analiza las imágenes, encuentra conexiones entre los crímenes y empieza a sospechar que detrás de ellos hay algo más que un asesino humano . Los sucesos extraños dentro de la casa se vuelven cada vez más difíciles de explicar y también afectan a su familia , que desconoce buena parte de lo que el escritor está investigando.

Por qué la ciencia asegura que Sinister es la película que más miedo da

El proyecto Science of Scare, impulsado por MoneySuperMarket, compara las reacciones de voluntarios mientras ven películas de terror. Para construir su clasificación, utiliza monitores de frecuencia cardíaca y analiza cuánto se modifica el pulso respecto del nivel de reposo. También contempla la variabilidad de la frecuencia cardíaca, un indicador que muestra los cambios en el tiempo que transcurre entre un latido y el siguiente.

En la edición de 2026, Sinister obtuvo 96 puntos sobre 100. Además del aumento promedio del 34% en la frecuencia cardíaca, el estudio registró una caída del 21% en la variabilidad cardíaca. Según los responsables del relevamiento, esa combinación refleja tanto los sobresaltos o "jumpscares" como la tensión sostenida que experimentaron los participantes durante la proyección.

El resultado también se refleja en el pico registrado durante la escena que produjo la reacción más intensa: 131 latidos por minuto. El informe destaca que la combinación de sobresaltos y una sensación de amenaza constante distingue a la producción de otros títulos del ranking.

Dónde puedo ver Sinister y cuánto dura

En Argentina, las opciones incluyen el alquiler o la compra digital de Sinister en Apple TV Store. También figura en catálogos de búsqueda de streaming de Lionsgate+, propiedad de Amazon. La oferta puede cambiar según los acuerdos de distribución y la fecha, por lo que conviene revisar las plataformas antes de contratar un servicio o pagar por el título.

La película dura aproximadamente 110 minutos, casi dos horas. En algunos catálogos puede aparecer con una duración levemente distinta, según la versión publicada. Su título en español para Hispanoamérica es Siniestro, aunque suele buscarse por el nombre original, Sinister.