Presencia argentina en Frankfurt virtual

Tras una larga indecisión sobre el formato de su edición 2020, y frente a un contexto sanitario sin mucho margen de acción, la Feria del Libro de Frankfurt, el acontecimiento más importante para el mercado editorial y de derechos de autor del mundo entero, se inaugurará hoy en casi su totalidad virtual, donde la Argentina, a diez años exactos de haber sido el país invitado de honor, participa con un significativo número de editoriales y autores. “Admito que estoy muy decepcionado por no haber podido hacer una feria física este año, de no haber podido juntar a la gente del sector”, dijo ayer el director de la feria, Jürgen Boos, en la conferencia de prensa de inauguración que se realizó de forma digital. Pero Boos también reconoció ventajas de la virtualidad como que “por primera vez la feria es accesible a gente que no puede venir físicamente”, aunque desalentó la posibilidad de convertir a futuro esta feria sólo en formato digital porque “no reemplaza la física. A la creatividad pertenece también algo de caos y de encuentros casuales, eso no se consigue por vía digital. Lo digital es un complemento”, sostuvo.