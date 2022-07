Friends y diversidad: creadora de la serie hace donación millonaria por "culpa y vergüenza"

Los seis personajes principales de Friends eran blancos, y el programa rara vez presentaba actores de color en papeles destacados a lo largo de 10 temporadas y 236 episodios. Lauren Tom, Gabrielle Union, Mark Consuelos y Craig Robinson aparecieron en el programa en pequeños papeles secundarios, mientras que Aisha Tyler, la actriz de color más destacada de la serie, solo protagonizó nueve episodios. Tyler interpretó a un profesora de paleontología que salió con Joey y Ross.

image.png Aisha Tyler en Friends

Según LA Times, el programa de estudios africanos y afroamericanos de u$s4 millones de Kauffman “apoyará a un erudito distinguido con una concentración en el estudio de los pueblos y culturas de África y la diáspora africana. El obsequio también ayudará al departamento a reclutar más académicos y maestros expertos, mapear prioridades académicas y de investigación a largo plazo y brindar nuevas oportunidades para que los estudiantes participen en becas interdisciplinarias”.

“He aprendido mucho en los últimos 20 años”, dijo Kauffman. “Admitir y aceptar la culpa no es fácil. Es doloroso mirarse en el espejo. Me da vergüenza no haberlo sabido mejor hace 25 años“.

Kauffman dijo que “no ha recibido nada más que amor” desde que hizo el anuncio y agregó: “Ha sido increíble. Me sorprendió hasta cierto punto, porque no esperaba que la noticia fuera tan amplia. He recibido una avalancha de correos electrónicos, mensajes de texto y publicaciones que no han sido más que de apoyo. He recibido un montón de 'Ya era hora'. No de una manera mala. Es solo gente que reconoce que se debió hace mucho tiempo”.