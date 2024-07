Dolor de cabeza para HBO: se filtró el último capítulo de House of the Dragon

Varias escenas del final de la segunda temporada de House of the Dragon , que se emitirá el 4 de agosto, se filtraron en TikTok el martes por la noche, solo cinco días antes de que el episodio se emita en HBO y se transmita en Max .

La situación refleja lo que sucedió con el final de la temporada 1 de House of the Dragon , que se filtró en línea dos días antes de su fecha de emisión en octubre de 2022. Esa filtración anterior provino de un socio de distribución en Europa, Medio Oriente o África, según HBO en ese momento.

Game of Thrones tuvo su cuota de filtraciones en línea durante sus ocho temporadas, especialmente durante su última temporada. Múltiples episodios de la temporada 8 aparecieron en sitios ilegales e incluso en plataformas legítimas como DirecTV Now y la plataforma alemana de Amazon Prime Video, que publicaron episodios antes de sus emisiones programadas.

Con tantos socios de distribución internacionales ha resultado casi imposible que una temporada completa de Game of Thrones o House of the Dragon no tenga spoilers antes de lo previsto. HBO había intentado evitar la piratería del final de la segunda temporada al no enviar fragmentos del final a los periodistas, pero, por desgracia, el episodio se filtró de todos modos.