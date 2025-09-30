Todos los looks del Martín Fierro: transparencias, cristales y glamour en la alfombra roja

La alfombra roja de los Martín Fierro 2025 volvió a ser protagonista con diseños audaces, clásicos renovados y guiños a las últimas tendencias. Mirá todos los looks.

Como cada año, la entrega de los Martín Fierro a la televisión no solo fue lo más visto de la noche, sino que además, se convirtió en la pasarela de la moda local. La ceremonia que se desarrolló en el Hotel Hilton de Puerto Madero contó con su ya tradicional alfombra roja por donde desfilaron conductores, modelos, periodistas y actrices.

Transparencias, metalizados, redes, bordados y plumas fueron los elementos con mayor presencia en los diseños que lucieron las invitadas. El color plata, el nude y el negro se impusieron. Las transparencias vinieron de la mano de los tules bordados dejando atrás a los modelos cut out que tuvieron poca presencia entre las presentes.

A continuación, un repaso por las figuras más esperadas de la alfombra roja y sus elecciones estilísticas:

La modelo Carolina "Pampita" Ardohain sorprendió con un vestido largo color amarillo con corset tipo smoking negro, de espalda descubierta. Lookeó el outfit con un peinado de cabello recogido en un moño bajo, pintó sus labios de color rojo y usó unos aros dorados para elevar el look final.

Pampita

Mirtha Legrand

La legendaria conductora usó un diseño en color celeste pastel, que tenía bordados color plateado y algunas piedras en forma de hoja. Mirtha combinó el look con un collar de cristales. Llegó acompañada de su nieto, Nacho Viale y de su hija, Marcela Tinayre.

Juana Viale

Juana Viale Redes sociales

La nieta de Mirta, Juana Viale, vistió un vestido strapless metalizado de color plateado, con una falda que caía con fluidez. Además, optó por un collar dorado y aros del mismo tono, con un peinado recogido.

Susana Giménez

La diva argentina usó un look plateado completamente bordado con mangas largas. Agregó una cartera de plumas y alhajas deslumbrantes.

Zaira Nara

Zaira Nara

Zaira Nara usó un vestido largo transparente que tenía apliques brillantes y plumas blancas sobre el escote de María Gorof y joyas de Simonetta Orsini. Ella fue una de las que optó por un segundo modelo durante la gala. En su cambio, eligió un vestido rojo, de satén, con tajo y capa de plumas al tono.

Wanda Nara

Por su parte, Wanda Nara también tuvo dos cambios: el primero fue un vestido de Dolce & Gabbana, negro a lunares blancos a la altura del tobillo. El segundo cambio fue también en color negro, corte sirena y con transparencias.

Wanda Nara Instagram Wanda Nara

Natalia Oreiro

Usó un diseño de corte sirena en tono marfil, de Javier Saiach y le sumó unos guantes largos de cuero de color bordó.

Natalia Oreiro Instagram Natalia Oreiro

Mariana Fabbiani

Usó un vestido plateado con un escote en V y espalda abierta con apliques de piedras que lo hacían lucir súper elegante. Dejó su cabello suelto y una vez más, fue una de las más elegantes de las noche.

Mariana Fabbiani Instagram Mariana Fabbiani

Mora Bianchi

La protagonista de Margarita optó por un conjunto juvenil en off white íntegramente bordado con lentejuelas y cristales, con detalles de plumas que hicieron notar su look.

Mora Bianchi Instagram Mora Bianchi

Estas celebridades pusieron su sello personal sobre la alfombra roja, con propuestas que oscilan entre el clasicismo elegante y apuestas audaces que marcaron tendencia.