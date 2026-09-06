Editorial Planeta lanza "El Umbral", de Patricia Bottale + Agregar ámbito en









Los relatos recorren distintos tiempos y geografías, pero comparten una misma pregunta: qué ocurre cuando una circunstancia nos enfrenta con un límite del que ya no se vuelve igual.

Una mirada íntima sobre esos instantes de quiebre en los que una certeza se desvanece y algo dentro nuestro comienza a transformarse. Esos momentos, a veces imperceptibles y otras veces definitivos, en los que una conversación, una pérdida, una decisión, un encuentro o una verdad inesperada pueden modificar para siempre la manera en que miramos nuestra propia historia. Ese territorio incierto entre lo que creemos ser y aquello en lo que inevitablemente nos vamos convirtiendo. Los relatos exploran la fragilidad de los vínculos, las huellas de la memoria, los deseos que permanecen, las palabras que no se dijeron y aquello que comprendemos cuando ya no es posible volver atrás. Una escritura que observa con sensibilidad esos pequeños desplazamientos interiores que, aunque muchas veces suceden en silencio, pueden marcar un antes y un después en una vida.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Una colección de relatos sensibles y profundos que exploran esos momentos decisivos capaces de cambiar una vida para siempre.

Los relatos de El Umbral recorren distintos tiempos y geografías, pero comparten una misma pregunta: qué ocurre cuando una circunstancia nos enfrenta con un límite del que ya no se vuelve igual.

La narrativa de su autora, Patricia Bottale desde una literatura de la intimidad y de los claroscuros humanos, no construye personajes completamente buenos o malos, ni situaciones cerradas en una interpretación única. Se interesa por las zonas ambiguas: aquello que hacemos y después lamentamos, lo que deseamos y no podemos alcanzar, lo que sabemos demasiado tarde, lo que callamos. La exploración de la memoria y de los claroscuros de la condición humana.

La rosarina Patricia Bottale no parece buscar el golpe de efecto sino la resonancia. La historia puede terminar, pero la pregunta queda abierta. El lector no necesariamente sale de cada relato con una respuesta, sino con una sensación, una imagen o una inquietud que continúa trabajando. De ahí que la frase que resume la propuesta del libro —que lo esencial no siempre está en lo que sucede sino en aquello que deja huella— sea también una muy buena definición de su poética narrativa.

Es un libro sobre esos instantes invisibles en los que una vida cambia, y sobre todo aquello que una persona descubre de sí misma cuando ya ha cruzado el límite. A través de historias donde conviven la memoria, la culpa, el deseo, el arte y la pérdida, la autora explora las zonas más frágiles de la experiencia vital. Sus personajes avanzan entre certezas que se quiebran y verdades que aparecen demasiado tarde, en ese espacio incierto donde toda transformación comienza. Con una prosa precisa y una voz narrativa personal, Patricia Bottale confirma en este libro una mirada literaria atenta a los matices de la condición humana y a los momentos que definen una vida.