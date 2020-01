Eilish, cantante adolescente, arrasó con todos los Grammy

Nueva York - La cantante estadounidense Billie Eilish, de 18 años, hizo historia en los Grammy al vencer en todas las categorías principales del premio considerado como el Oscar de la música. Eilish, oriunda de Los Angeles, se consagró como Mejor Artista Nueva, Mejor Album del Año (“When We Fall Aslee, Where Do We Go?”), Mejor Canción del Año y Mejor Grabación del Año (Bad Guy). Su álbum ganó también la categoría menor de Mejor de Pop Vocal, imponiéndose en cinco categorías de las seis en las que estaba nominada.